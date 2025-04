El director de "Los Cuatro Fantásticos" dio detalles de cómo la película se conecta con el resto del universo de Marvel

“Somos nuestro propio universo, lo cual es maravilloso y liberador”, dijo el cineasta sobre el éxito de taquilla, que se desarrolla en una realidad diferente a la del resto de las películas y series de Marvel, en una entrevista con el portal Empire. “Realmente no hay otros superhéroes. No hay sorpresas ocultas. No hay encuentros con Iron Man ni nada parecido. Son todo en este universo. Me encanta el Universo Marvel interconectado, pero podemos hacer algo tan nuevo y tan diferente”.