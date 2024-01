El documental que revela detalles inéditos de 'We Are the World': cuándo y dónde se estrena







Anunciaron la fecha de estreno del documental que mostrará el detrás de escena de la creación de la famosa canción. La cinta se llama 'The Greatest Night in Pop'.

'We Are the World' tendrá su propio documental. Gentileza Prensa Latina.

'We Are The World' fue escrita por Michael Jackson y Lionel Rickie, producida por Quincy Jones y lanzada en 1985. Su estreno sacudió al mundo y terminó siendo grabada por un grupo de artistas de los Estados Unidos que llevó de nombre "USA for Africa". Ahora, tendrá su propio documental llamado 'The Greatest Night in Pop'.

En las últimas horas, Netflix lanzó el tráiler de la cinta, la cual mostrará detalles inéditos sobre el detrás de escena de la creación de la famosa canción. El sencillo logró vender en Estados Unidos 7,5 millones de copias y formó parte del disco que lleva el mismo nombre: "We Are the World".

'The Greatest Night in Pop", el documental de la incónica canción The Greatest Night in Pop _ Official Trailer _ Netflix.mp4 Tráiler del documental de la canción 'We Are the World'. Gentileza Netflix. El film fue dirigido por Bao Nguyen y cuenta la historia de cómo se reunieron 46 de las estrellas más importantes del mundo para grabar la canción en tan solo un día.

Además, a medida que avanza la cinta, muestran cómo Lionel Richie y Michael Jackson co-escribieron la canción. Todo esto fue con el objetivo de recaudar fondos para ayudar con el hambre en África, algo que terminó sucediendo ya que todas las ganancias fueron donadas en la campaña humanitaria.

En el documental se podrá ver una recopilación de imágenes del día donde el grupo de artistas grabó la canción y detalles que son desconocidos hasta el momento. 'We Are de World', la famosa canción tendrá su documental El sencillo tuvo la participación de algunas de las estrellas más importantes del momento, como Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Dionne Warwick y Huey Lewis. Todos ellos accedieron a dar entrevistas para el documental. La canción, que marcó una época y se convirtió en un éxito, fue producida por Quincy Jones y Michael Omartian. Además, ganó cuatro premios Grammy y un American Music Award. En este sentido, 'The Greatest Night in Pop', el documental de 'We Are the World' se estrena el próximo 29 de enero a través de la plataforma Netflix.

