"Orgullosamente manicera": Wanda Nara protagoniza una campaña con un guiño a Mauro Icardi







La empresaria se sumó a un proyecto promocionando un producto, lo que generó que varios usuarios lo consideraron una indirecta a su exmarido.

Esta publicidad provocó un gran revuelo en su cuenta de Instagram, la publicación cuenta con más de 424 mil me gusta y 47 mil comentarios.

Tras el polémico video íntimo de Mauro Icardi que se viralizó en redes sociales, Wanda Nara aprovechó la situación y se sumó a un nuevo proyecto laboral: la mediática es la nueva cara de una marca de maní, lo que generó que varios usuarios lo consideren una indirecta hacia el futbolista.

“No sé ustedes, pero cuando algo me gusta, me la juego. Me dijeron de sumarme a esta campaña y no tuve ni que pensarlo”, expresó Nara con un gesto burlón a la cámara, mientras prueba los productos de la marca. La publicidad terminó con texto que confirma: “Orgullosamente manisera”.

video publicidad wanda Esta publicidad provocó un gran revuelo en su cuenta de Instagram, la publicación cuenta con más de 424.000 me gusta y 47.000 comentarios. Algunos de los comentarios fueron: “Te amo Wanda”, “Maestra”, “Siempre de tu lado”, “La clavaste al ángulo sin dudarlo” y “Le das un conflicto, te arma un negocio. Y sí, cómo no van a querer ser como ella”.

Varios fans del futbolista recordaron que, Wanda hace una década también se burló de Maxi López al grabar una publicidad de una popular gaseosa. La polémica resurgió por la canción de Babasónicos que aceptó que pusieran de fondo. “Oh sí, estoy mirando a tu novia ¿y qué?“, se decía mientras Mauro se iba con Nara. En ese momento, la pareja recién comenzaba a salir.