El Eternauta 2 : Ricardo Darín confirmó la nueva temporada y reveló detalles exclusivos

La primera entrega superó las 50 millones de horas vistas en su primera semana, consolidándose como uno de los mayores éxitos argentinos de Netflix.

La segunda temporada de "El Eternauta" ya está en desarrollo y comenzará a grabarse en las próximas semanas.

La segunda temporada de "El Eternauta" ya es una realidad. Después del éxito de su primera entrega, que se estrenó en abril de 2025, Netflix confirmó el regreso de esta serie argentina que conquistó audiencias de todo el mundo.

Ricardo Darín , quien encarna al protagonista Juan Salvo, adelantó que los nuevos capítulos ya se encuentran en desarrollo y que los fanáticos podrán seguir disfrutando de la adaptación de la obra de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López muy pronto. A continuación, conocé los detalles.

Desde su estreno en 2025, "El Eternauta" superó todas las expectativas. La primera temporada, compuesta por seis episodios, rápidamente se posicionó en el Top 10 de lo más visto en Netflix, alcanzando el puesto número 1 en países como Argentina, España, México y Estados Unidos.

De acuerdo con los datos publicados en el sitio web oficial de la plataforma de streaming, en su primera semana de debut, acumuló 10.800.000 vistas a nivel mundial y obtuvo un tiempo total de 58.300.000 horas de visualización.

Bajo la dirección de Bruno Stagnaro y y la supervisión de uno de los nietos de Héctor Oesterheld, la historia se desarrolla en un Buenos Aires apocalíptico , donde una nevada mortal cubre la ciudad, trayendo una invasión alienígena.

El protagonista, Juan Salvo (interpretado por Ricardo Darín), se convierte en el líder de la resistencia. Pero, lo que hace única a la trama es su enfoque colectivo: no hay un solo héroe, sino un esfuerzo grupal donde cada miembro tiene un papel fundamental en la lucha por sobrevivir.

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¿Qué dijo Ricardo Darín sobre la segunda temporada de El Eternauta?

En recientes declaraciones con la prensa, Ricardo Darín, uno de los protagonistas de "El Eternauta", confirmó que la segunda temporada está en marcha y que "se encuentra en una muy avanzada etapa en su desarrollo".

Desde la producción adelantaron que el rodaje comenzará en las próximas semanas, aunque aún queda esperar hasta fines de este año, o incluso el que viene, para su estreno definitivo.

El proceso es largo y complejo, ya que no solo se tuvieron que adaptar una historia de la literatura argentina, sino también crear efectos visuales y escenarios post-apocalípticos a la altura de los estándares internacionales.

De acuerdo con la información proporcionada por la firma, se están tomando el tiempo necesario para asegurar que la calidad de la serie se mantenga en su nivel más alto, lo que podría explicar el tiempo de espera.

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¿Cuándo llega El Eternauta 2 a Netflix?

Aunque la confirmación de la segunda temporada de "El Eternauta" fue un alivio para los fanáticos, aún hay incertidumbre sobre la fecha exacta de estreno.

Según lo informado por los productores, la temporada 2 se encuentra en la etapa de preproducción y el estreno podría concretarse entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

Sin embargo, el regreso de la serie no es el único gran acontecimiento para Netflix en 2026. La plataforma está apostando fuerte por los títulos argentinos y ya confirmó la cuarta y última temporada de "Envidiosa", la tercera de "En el barro", y el lanzamiento de la serie biográfica "Moria", basada en la vida de la diva Moria Casán.