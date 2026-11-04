Murió Tinto Brass, director de "Calígula" y un referente del cine erótico de los años setenta

El director de cine italiano, cuya filmografía abarcó muchos géneros pero que llegó a ser asociado internacionalmente con sus películas eróticas de la década de 1970, falleció en Roma a los 93 años.

El reconocido director italiano Tinto Brass , cuya filmografía abarcó muchos géneros pero que llegó a ser asociado internacionalmente con sus películas eróticas de la década de 1970, falleció en Roma a los 93 años.

Su esposa, Caterina Varzi, y sus hijos, Bonifacio y Beatrice Brass, anunciaron el miércoles a la agencia de prensa italiana Ansa la noticia del fallecimiento de Brass.

Giovanni Brass (tal cuál era su verdadero nombre) nació en Milán en 1933 en el seno de una familia veneciana, pero se trasladó a París en 1957, tras licenciarse en Derecho en la ciudad de Padua, en el norte de Italia.

Allí, se relacionó con la Cinémathèque française dirigida por Henri Langlois , pasando a formar parte del ambiente de la emergente Nouvelle Vague y trabajando como asistente de Joris Ivens y Roberto Rossellini .

Debutó como director en Venecia en 1963 con su historia ambientada en Venecia, In Capo Al Mondo , más tarde retitulada Chi Lavora è Perduto , sobre un joven desempleado con tendencias antisociales.

La película fue objeto de críticas por parte de los censores, en la primera de una serie de batallas que Brass libró a lo largo de su carrera debido a su visión libertaria e inconformista.

A lo largo de los años sesenta y principios de los setenta, Brass se centró principalmente en el cine de vanguardia, y entre sus trabajos se incluyen dos cortometrajes experimentales encargados por Umberto Eco titulados Tempo Libero y Tempo Lavorativo.

Brass pasó gran parte de finales de los años 60 y principios de los 70 en Londres rodando un trío de películas: Deadly Sweet (1967), Attraction (1969) y Dropout (1970).

Una versión digital restaurada en 4K de la película de suspense Deadly Sweet, protagonizada por Jean-Louis Trintignant y Ewa Aulin, se proyectó este año en el Festival de Cine de Venecia como parte de su programa Venice Classics. La película gira en torno a un breve encuentro entre un hombre desencantado y una chica sin ilusiones tras el asesinato del dueño de un club nocturno en Londres.

Tinto Brass y Claudia Koll en 1991 en el rodaje de "Così fan tutte".

Calígula y el cine erótico

A finales de la década de 1970, Brass entró en una nueva fase y ganó nueva notoriedad con las películas de culto histórico-eróticas Salon Kitty (1976) y Calígula (1979), así como con The Key (1983), una adaptación libre de una novela de Tanizaki Jun'ichir.

Originalmente se suponía que Calígula sería una sátira del poder en lugar de una película erótica, pero los productores reeditaron la película completamente sin el consentimiento de Brass, eliminando muchas escenas políticas y cómicas y añadiendo escenas de sexo explícito. Brass, molesto por este hecho, exigió que su nombre fuera eliminado de los créditos. A pesar de esto, la película sigue siendo su obra más vista (y la película italiana más taquillera lanzada en los Estados Unidos). La película le granjeó fama gracias sobre todo a su tratamiento histórico del sexo en la Roma antigua.

Otras obras notables de este período de Brass incluyen Paprika y Senso '45. En la década de 1990 su obra en el cine erótico fue muy prolífica, dirigiendo producciones como Todas lo hacen (1992), El hombre que mira (1994) y Monella (1998).