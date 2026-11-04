James Wan y Jason Blum se unen para crear una nueva productora de cine de terror + Agregar ámbito en









En 2026, Blumhouse Atomic recaudó 1300 millones de dólares, impulsada por dos de los mayores éxitos del año: "Obsession" de Curry Barker y "Backrooms" de Kane Parsons.

"Obsession" fue uno de los grandes éxitos del año.

James Wan y Jason Blum presentaron un nuevo nombre para sus productoras de terror fusionadas, Blumhouse y Atomic Monster: Blumhouse Atomic.

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Blumhouse y Atomic Monster seguirán operando como sellos de producción independientes, y sus respectivos equipos creativos desarrollarán y producirán proyectos de cine y televisión bajo cada marca.

“Cuando fusionamos nuestras compañías, creíamos que el conjunto sería mayor que la suma de sus partes, y eso es exactamente lo que ha sucedido”, dijo Jason Blum, cofundador de Blumhouse Atomic en un comunicado. “Blumhouse Atomic es una evolución natural de lo que hemos construido juntos. La franquicia de ‘El Conjuro’, ‘Insidious’, ‘Saw’... ningún cineasta ha creado más franquicias de terror que James Wan, y juntos hemos reunido algunas de las propiedades más reconocibles del género bajo un mismo techo. Traer de vuelta ‘Saw’ a James, con un nuevo capítulo en camino, es un ejemplo perfecto de lo que podemos lograr juntos. Tenemos la producción de un estudio con la libertad creativa y la disciplina financiera de una compañía independiente, y más oportunidades que nunca para llevar estas historias más allá del cine, a la televisión, los videojuegos y las experiencias en vivo”.

James Wan y Jason Blum. “El futuro del terror reside en las nuevas voces, y Blumhouse Atomic nos brinda más maneras de descubrirlas y apoyarlas a largo plazo”, añadió James Wan, cofundador de Blumhouse Atomic. “Comencé con una pequeña película y con gente dispuesta a apostar por ella, así que crear esas oportunidades para otros es algo muy personal para mí. Trabajar con cineastas como Kane Parsons, Curry Barker, Josh Giuliano y Dylan Clark es fundamental en ello. Queremos darles la libertad de crear algo distintivo y forjar relaciones que perduren más allá de una sola película”.

El éxito detrás de la fusión de Blumhouse y Atomic Monster Wan y Blum fusionaron Blumhouse y Atomic Monster en 2024, uniendo a dos de las productoras y ejecutivos más productivos y exitosos del género de terror. Desde entonces, la fusión ha generado más de 2500 millones de dólares en taquilla mundial, con presupuestos de producción combinados inferiores a 330 millones de dólares. En 2026, Blumhouse Atomic recaudó 1300 millones de dólares, impulsada por dos de los mayores éxitos del año: Obsession de Curry Barker (520 millones de dólares en todo el mundo) y Backrooms de Kane Parsons (400 millones de dólares en todo el mundo).

La misión de Blumhouse Atomic de crear éxitos de taquilla de terror con presupuestos reducidos se vio reforzada este año con el nombramiento de Sam Zimmerman como vicepresidente sénior de desarrollo y adquisiciones, a quien se le encomendó la tarea de desarrollar una serie de largometrajes de género con presupuestos inferiores a 5 millones de dólares. La compañía también firmó recientemente un acuerdo de preferencia con Divide/Conquer para desarrollar proyectos conceptuales a un precio económico. La lista de películas que Blumhouse Atomic estrenará en 2027 incluye River, La venganza de La Llorona, El exorcista: Mártires, Anything But Ghosts, Actividad paranormal, Molepeople, Blair Witch, Sleepover y Seasons.

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