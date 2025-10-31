El INAMU lanzó la Convocatoria Anual de Fomento 2025 con subsidios de hasta $1 millón para proyectos musicales

El Instituto Nacional de la Música abrió la Convocatoria Anual de Fomento 2025, destinada a artistas registrados en todo el país. La iniciativa distribuirá más de $400 millones entre proyectos regionales, nacionales y corales.

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) oficializó este viernes la Convocatoria Anual de Fomento 2025 , dirigida a personas músicas registradas en el organismo que cuenten con p royectos artísticos individuales o grupales. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 202/2025 , publicada en el Boletín Oficial , y establece las bases y condiciones para acceder a los subsidios.

Según la norma, la convocatoria se financiará a través de un Convenio de Cooperación Técnica y Financiera firmado entre la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y el INAMU, que prevé una transferencia de $300 millones , de los cuales $125 millones estarán destinados al fomento musical.

A esa suma se agregarán $115 millones aportados por el propio Instituto, totalizando $415 millones para el programa.

El texto detalla que se otorgarán hasta 360 fomentos regionales de $500.000 cada uno, distribuidos entre las regiones Centro, Metropolitana, NEA, NOA, Nuevo Cuyo y Patagónica; 20 fomentos para la actividad coral , de $800.000 cada uno; y 44 fomentos nacionales de $1.000.000 .

La resolución también aclara que no podrán participar quienes hayan recibido algún fomento del INAMU durante 2024 o 2025, hasta la fecha de apertura de esta nueva convocatoria.

El directorio del organismo, integrado por Bernabé Cantlón y Dora Elena Bogarín, remarcó que el objetivo es “fortalecer la música como industria cultural” y fomentar la producción, distribución y difusión de la actividad musical en todo el país.

Las bases y condiciones completas de la Convocatoria Anual de Fomento 2025 pueden consultarse en la edición web del Boletín Oficial (www.boletinoficial.gob.ar).