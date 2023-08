El insólito debate en redes sociales sobre el presunto doble de Luis Miguel

@fabipa90 Fueron a Migraciones a corroborar si es posta Luis Miguel ajaja Argentina si te defino te limito

@nachoinventad puedo decir, sin que se enojen, que claramente no es luis miguel?

@Flor_CGE El Luis Miguel del decimo Movistar Arena.

image.png

@daniadamez Si la tele les dice que Luis Miguel no es Luis Miguel, están todos dudando. ASÍ VAN A VOTAR, CON LO QUE DICE LA TELE

@ilovequilmes qué me importa si luis miguel tiene un doble o no yo solamente me lamento por no estudiar periodismo porque ahora mismo podría ser ELLA

image.png

@RiverPlate3G Se está llenando de guita el doble de Luis Miguel...

@kibudi Luis Miguel despidiendo a sus dobles después de la gira.

image.png

@Huinca_Clau Luis Miguel, vive en sus DOBLES sino miren ( en )