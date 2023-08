El live-action de La Sirenita ya tiene fecha de estreno en Disney+

Contenido extra de La Sirenita

Los suscriptores de Disney+ podrán acceder a un contenido adicional con el ganador del Oscar Javier Bardem como el Rey Tritón interpretando la canción "Impossible Child" con música del ganador de múltiples premios Oscar Alan Menken y letra del tres veces ganador del Tony Award Lin-Manuel Miranda; "Passing the Dinglehopper", y "Under the Sea - Song Breakdown".