El mensaje de la novia de Liam Payne tras su muerte: ''Te seguiré amando el resto de mi vida''

La emotiva despedida de la novia del ex integrante de One Direction.

“Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada en los últimos días me ha parecido real", comenzó su publicación. Y agregó: "Les pido y rezo para que me den la gracia y el espacio necesarios para superar esto en privado".