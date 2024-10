Quién era Liam Payne, el ex One Direction que murió en Argentina

En 2008, el joven audicionó en el programa inglés conocido como "The Factor X" y tras ser aceptado, en 2010 la jueza Nicole Scherzinger recomendó que Payne forme parte del grupo musical One Direction junto a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson .

Los cinco miembros de la banda fueron apadrinados por el productor inglés Simon Cowell , quien pagó un contrato de dos millones de libras para que One Direction firmara con el sello discográfico Syco. Algunos de los éxitos más resonantes de la banda son "Best Son Ever", "Last First Kiss", "Taken", "Everything About You" y "Story Of My Life" .

image.png Liam Payne en los inicios de One Direction.

El 21 de junio de 2016 informó que firmó un contrato con la discográfica Capitol Records para comenzar a grabar música como solista. Su primer sencillo en solitario, “Strip That Down”, en colaboración con Quavo y coescrito por Ed Sheeran junto a Steve Mac, se lanzó el 19 de mayo de 2017, mientras que luego lanzó "Bedroom Floor" y "Get Low" junto a Zed.

El 22 de marzo de 2017 fue padre de un niño llamado Bear Grey Payne, fruto de su relación con la cantante británica Cheryl Tweedy, con quien se separó al año siguiente.

Liam Payne y las adicciones

Payne contó que atravesó "momentos oscuros" en los que "casi nunca salía de su casa" y que hubo días donde "ni siquiera podía pensar en salir a la calle". "Solía tener unos ataques de ansiedad brutales. Me paralizaban, y me quedaba en el coche transpirando, y pensando que simplemente no quería estar ahí", contó en una entrevista.

A principios de 2023, el cantante había desaparecido de sus redes sociales y preocupó a sus seguidores. Cuando reapareció en su canal de YouTube, el intérprete reveló que ingresó a un programa de rehabilitación de 100 días para tratar su adicción al alcohol, a raíz de que no podía mantenerse sobrio durante mucho tiempo sin necesitar la ayuda de profesionales y luego de su salida del lugar, estuvo seis meses sin consumir este tipo de bebidas.

"Necesitaba tomarme un poco de tiempo, porque ya no me reconocía a mí mismo. No tuve mi teléfono por 100 días y tampoco me conecté con el mundo exterior en absoluto. La parte más difícil fue encender mi celular otra vez. Eso me dio miedo, pero es bueno estar en esta posición, porque ya no necesito esas cosas. La fiesta se terminó", reconoció.

De las críticas a un excompañero de One Direction a ser denunciado por una expareja

En el último año se lo llenó de acusaciones: desde infidelidades a ex parejas, hasta calificar de "idiota" a su excompañero Zayn Malik por la manera en que dejó One Direction.

"Hay muchas razones por las que no me gusta Zayn y hay muchas razones por las que siempre, siempre, estaré de su lado. Si hubiera tenido que pasar por lo que él pasó, con su crecimiento y cualquier otra cosa. Mis padres me apoyaron demasiado, hasta el punto de que a veces es molesto. En cambio, Zayn tuvo una educación diferente en ese sentido", señaló en una entrevista con el polémico boxeador y youtuber Logan Paul. Y agregó: "No estoy de acuerdo con ninguna de sus acciones. No puedo elogiar algunas de las cosas que hizo".

Por último, el músico fue noticia al ser denunciado por su exprometida Maya Henry, por acoso. La joven evidenció a través de sus redes sociales que estaba siendo acosada por parte de Liam, a pesar de tener mucho tiempo separados.

image.png Liam Payne durante sus últimos días en Argentina.

Sus últimos días en Argentina

Liam Payne había venido junto a su novia, Kate Cassidy, a la Argentina semanas atrás y estuvo presente en el show de Niall Horan en el Movistar Arena, donde saludó a las fanáticas desde su platea.

También habían aparecido fotos vistiendo una remera de la selección argentina y firmando autógrafos, y algunos videos en uno de los conciertos de Paul McCartney en River. Asimismo, la pareja del cantante no estaba en el momento de su fallecimiento.

Payne falleció durante este miércoles al caer desde el tercer piso del hotel boutique CasaSur, de la calle Costa Rica al 6000 del barrio de Palermo.