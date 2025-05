El mensaje de Tom Cruise tras el estreno de "Misión Imposible: Sentencia Final": "Fin de semana histórico"

Embed - Tom Cruise on Instagram View this post on Instagram A post shared by Tom Cruise (@tomcruise)

De qué trata Misión Imposible: Sentencia Final

Con el título Misión Imposible: Sentencia Final (Mission: Impossible – The Final Reckoning), esta nueva entrega podría marcar el desenlace definitivo de la saga, aunque por el momento no hay una confirmación oficial. La historia continúa justo después de los eventos de Misión: Imposible - Sentencia Mortal Parte 1 (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One - 2023), donde Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo lograron escapar de un brutal accidente ferroviario. En esta ocasión, deberán rastrear y neutralizar a The Entity, una inteligencia artificial sumamente peligrosa que se oculta en un antiguo submarino ruso, y que representa una amenaza directa para la misión y la estabilidad global.

El elenco de la película se completa con: Hayley Atwell, Angela Bassett, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Hannah Waddingham y Tramell Tillman.

La película ya esta disponible en cines.