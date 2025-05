Hayley Atwell reveló que estaba "embarazada de ocho meses y medio" cuando filmó una escena clave de "Misión Imposible: Sentencia Final"

Continuó diciendo que recibió un gran apoyo en el set durante todo el rodaje, y añadió: "Debo decir que me cuidaron de maravilla. Todos me apoyaron muchísimo y me dijeron: 'Oh, puedes sentarte y que lo haga una doble'. Y yo les respondí: '¡No! He trabajado demasiado. Déjame hacerlo yo'. Así que lo hice, y aquí está".