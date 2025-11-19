History Channel cumple 25 años en América Latina con nuevos estrenos Por Carolina Liponetzky + Seguir en









Para 2026 se lanza una nueva mega producción original encabezada por Tom Hanks, una serie de 20 episodios realizada especialmente para la señal, junto con el estreno de exitosos formatos encabezados por íconos de Hollywood, una fórmula que el canal continúa fortaleciendo.

Laurence Fishburne en Grandes Misterios de la Historia,

Tras iniciar las celebraciones en octubre por su 25° aniversario, History Channel continúa cerrando el año con estrenos, especiales y novedades que destacan el camino recorrido desde su llegada a la región. Luego del estreno de la mega docuserie “El Viejo Oeste con Kevin Costner”, producida y presentada por la estrella de Hollywood Kevin Costner que transporta a los espectadores al nacimiento del Oeste norteamericano y a la lucha por la tierra, el poder y la identidad que marcaron a los Estados Unidos, debutó “El Precio de la Historia”, que consolida a la producción más emblemática de la cadena en un momento clave. En este cierre de año, Rick Harrison, Corey y Chum siguen recibiendo en la Pawn Shop de Las Vegas piezas capaces de sorprender incluso a los coleccionistas más experimentados. Entre los objetos destacados aparecen la cámara que registró las primeras imágenes de Elvis, boletos originales de la pelea Tyson/Holyfield, una litografía de Dalí realizada junto a Walt Disney y un modelo de la Estrella de la Muerte que cautiva a los fanáticos de Star Wars. Con humor, tensión y hallazgos inesperados.

Para 2026 se lanza una nueva mega producción original encabezada por Tom Hanks —una serie de 20 episodios realizada especialmente para la señal—, junto con el estreno de exitosos formatos encabezados por íconos de Hollywood, una fórmula que el canal continúa fortaleciendo, con el regreso de “Maravillas Sagradas con Dennis Quaid”, “Misterios Inexplorados con Danny Trejo”, “Expedientes Desclasificados con David Duchovny” (cuya primera temporada completa está disponible en VOD) y las nuevas series presentadas por otras celebridades: Henry Winkler, con “Historias Arriesgadas” (con su gran estreno en diciembre), y Ving Rhames, con “History Deadliest”.

“Celebrar los 25 años de HISTORY Latin America ha sido un camino de adaptación, transformación e innovación constante. En estas dos décadas y media, la marca se consolidó como líder en entretenimiento factual, conectando con las audiencias a través de grandes producciones, formatos originales y nuevas plataformas. Hoy continuamos evolucionando, incorporando tecnología, creatividad y visión estratégica”, aseguró Eddy Ruiz, Presidente y Gerente General de A+E Networks Latin America.

Este año también trajo grandes logros en el terreno digital: la cuenta oficial de History en YouTube supera los 12 millones de suscriptores entre América Latina y Brasil. Esta cifra sigue en aumento, confirmando el crecimiento sostenido y la transformación realizada para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Durante el mes de celebración, el canal de History en YouTube llevó adelante una maratón para que los fanáticos puedan acceder a lo mejor de sus series emblemáticas.

Otro de los hitos de este año fue el lanzamiento de History Travel Solutions, una propuesta que busca transformar la industria del turismo y la hospitalidad a través de soluciones que van desde data, hasta storytelling y tecnología para mostrar el potencial que tiene la audiencia multipantalla de History para llevar turismo a distintos destinos.

En este terreno, se destaca Juan Diego Elías, el primer presentador virtual creado por History con inteligencia artificial, quien acompaña a la audiencia en recorridos por la región, explorando culturas, batallas y leyendas, y ofreciendo entrevistas y contenidos exclusivos para potenciar las campañas turísticas. Desde su llegada a América Latina en octubre de 2000, con recordados programas como “Misterios Ancestrales” presentado por Leonard Nimoy, “Misterios de la Biblia” y “Maravillas Modernas”, History mantuvo vivo su lema: “Donde el pasado cobra vida”. En los últimos años, History también sumó a grandes figuras de Hollywood que potenciaron sus contenidos con su presencia: William Shatner en Inexplicable, Laurence Fishburne en Grandes Misterios de la Historia, Morgan Freeman en Grandes Escapes, Pierce Brosnan en Grandes Robos, Danny Trejo en Misterios Inexplorados, Dennis Quaid en Maravillas Sagradas, Dan Aykroyd en Increíble, David Hasselhoff en Súper Autos de los 80s, Damian Lewis en Guerra de Espías, Michael Imperioli en Las Cinco Familias: Capos de la Mafia, David Duchovny en Expedientes Desclasificados, John Leguizamo en Inexplicable Latam y Kevin Costner con El Viejo Oeste, entre otros. A ellos se suman íconos históricos de la marca como Rick Harrison, Doug Marcaida, Jay Leno, Marcus Lemonis, Giorgio Tsoukalos y El Conde Koker.