El nuevo sencillo de los Beatles hace historia en las listas de Billboard

George, Ringo, Paul y John en el videoclip de "Now and Then".

53 años después del lanzamiento de su último álbum de estudio, "Let It Be", los Beatles están haciendo historia en Billboard con su nueva canción, “Now and Then”. Lanzada el 2 de noviembre, la canción debutó en el puesto 7 de la lista de sencillos Billboard Hot 100, marcando el hito número 35 de los Beatles en el Top 10 y ampliando su récord como el más grande entre los grupos.