Qué día se regalan flores amarillas en Argentina a qué popular serie se debe

El origen de la romántica tradición viene ligado al Día de la Primavera.

Flores amarillas. Pixabay.

El Día de las Flores Amarillas se celebra en Argentina desde los últimos años a partir de una serie nacional reconocida, producto de Cris Morena, "Floricienta", la cual marcó una de las tradiciones más populares entre las parejas jóvenes: regalarlas cada 21 de septiembre.

Este día coincide con la celebración del Día de la Primavera. Durante esta jornada, muchas personas aprovechan para realizar actos de amor a sus seres queridos y obsequiar flores.

Flores amarillas: el origen El origen de las regalar flores amarillas proviene de Floricienta. Esta novela cuenta la historia de Florencia Santillán, papel protagonizado por Florencia Bertotti, quien era una alegre, cariñosa y un tanto torpe joven huérfana, que se dedica a la música. En la primer temporada, ella se enamora de Federico, el hermano mayor de los chicos a los que cuidaba en la mansión Fritzenwalden.

En los sueños de la niñera enamorada, este hombre le regala unas flores amarillas como un gesto de amor. De fondo, se podía escuchar la banda sonora de la serie, también interpretada por Florencia Bertotti, que canta la situación de ella esperando en la vida real que su "príncipe" aparezca con un ramo floral.

Este acto se volvió una costumbre en la cultura popular debido a la cantidad de fanáticas que se identificaban con la situación de la protagonista. Por eso, es un anhelo que sus parejas les regalen un ramo de flores amarillas el 21 de septiembre.