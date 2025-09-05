El emotivo homenaje de Cris Morena a su hija Romina Yan en el día de su cumpleaños

Su madre y su padre, Gustavo Yankelevich le dedicaron emotivos mensajes, en los que incluyeron la pérdida reciente de su nieta Mila.

﻿Romina Yan falleció el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático.

Romina Yan hubiese cumplido 51 años este 5 de septiembre y así lo recordó su madre, Cris Morena , con un posteo en sus redes sociales luego de su aparición en el escenario del Movistar Arena , durante el show de Erreway .

“ ¡Feliz cumple, Ro!! Con una alegría inmensa celebro la presencia de tu ausencia , y te encuentro en cada palabra y en cada dibujo, desde la tierra al cielo”, comenzó escribiendo Cris su publicación de Instagram.

"Todo lo que dibujaste antes de partir es de otros mundos, otros planos del alma… Y te imagino viviendo muy feliz allí, con Mila a tu lado . Te amo siempre. Mamita”, finalizó recordando, también a su nieta fallecida este 28 de julio .

Este miércoles, en pleno show de Erreway, Cris Morena subió al escenario y le dedicó unas palabras a su hija frente al público : “Estoy con ustedes acá escuchando las canciones que escribí hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!”, expresó la productora.

“Además de todo, agradecerle mucho a Erreway y a todos, porque estoy acá, mañana es el cumpleaños de mi hija Romina, que está con Mila, y que todos ustedes van a estar dándoles una luz. Gracias”, cerró.

Gustavo Yankelevich también le dedicó un mensaje a su hija, Romina

Gustavo Yankelevich también le dedicó un mensaje en redes sociales, a pocas semanas de la pérdida de su nieta Mila. "Hoy festejamos en el día de tu nacimiento haberte disfrutado tanto en este plano, en este mundo. Hoy te seguimos festejando, aunque te extrañamos, sé que estás muy bien acompañada. Las Amo", escribió el productor.

Sus hijos se sumaron al homenaje. Franco Giordano escribió en su cuenta de Instagram: “Nada me enorgullece más que ser tu hijo, de ser una parte tuya, de pertenecer a la familia que construiste y soñaste. Me faltaría una eternidad para expresar todo lo que sos para mí. Mi alma brilla por vos. Gracias por ser mi todo y nuestro todo. Te amo para siempre, cada día más. Feliz cumple, Mami”.

Valentín agregó: “Hoy es otro año que no podemos festejar con vos, pero igualmente te festejamos todos los días. Es una sensación muy rara sentirte tan presente, pero al mismo tiempo saber que no podemos festejar mis victorias ni que me levantes en mis derrotas. Así y todo, me siento un superhéroe al tener a alguien tan poderosa cuidándome y dándome fuerzas desde el otro plano. Eternamente gracias Mami. Te amo”.

De qué murió Romina Yan

Romina Yan falleció el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático. Todo comenzó cuando esa mañana Romina comenzó su rutina diaria temprano: a las seis salió a correr seis kilómetros, llevó a sus hijos al colegio y más tarde entrenó otros 45 minutos en la cinta del gimnasio Fisical, en San Isidro.

Al terminar el ejercicio, salió a caminar unas cuadras y en la calle Alvear se desmayó. En ese momento, fue trasladada en una camioneta al Hospital Central de San Isidro, donde ingresó cerca de las 16.30 sin signos vitales. Durante casi una hora los médicos intentaron reanimarla y finalmente, la declararon clínicamente muerta.