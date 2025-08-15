El regreso de Tini Stoessel a la ficción: Disney estrenó la serie más esperada del año







Un guiño de la plataforma para los fanáticos de la famosa cantante: se estrenó la esperada serie protagonizada por la artista argentina.

La nueva serie de Disney + protagonizada por Tini Stoessel.

Al igual que en sus comienzos, Tini Stoessel volvió a trabajar con Disney para protagonizar una ficción que ya se encuentra disponible en su plataforma de Streaming. La serie "Quebranto" fue recientemente agregada al catálogo y generó una ola de criticas positivas de sus fanáticos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Fue realizada por Non Stop México y cuenta la historia de una joven que está en la búsqueda de conocer la historia de su familia biológica. Además de Tini, participa el actor chileno Jorge López. La ficción marca el regreso de la artista a la pantalla después de varios años enfocada en su música.

Quebranto Tini Stoessel regresa a la pantalla de Disney con la serie Quebranto. De qué trata Quebranto, la serie con Tini Stoessel como protagonista La trama sigue a Miranda, una joven argentina que fue adoptada. La protagonista sufre trastornos de ansiedad y lo relaciona fuertemente con el desconocimiento que tiene sobre sus orígenes. Entonces, con el objetivo de saber sobre su historia, vuelve a México, donde la realidad es muy diferente a lo que esperaba.

A partir de su llegada, y al ver que todo es distinto, decide infiltrarse en una organización criminal de la ciudad capital. En esta misión tiene el apoyo de Javier Lara, el sobrino del líder de la banda y Leo, un ex miembro de las fuerzas especiales de seguridad de México.

Disney+: tráiler de Quebranto Embed - Quebranto | Tráiler Oficial | Disney+ Disney+: elenco de Quebranto Tini Stoessel (Miranda)

Martín Barba (Leo)

Jorge López (Javier Lara)

Antonio de la Vega (Emiliano)

Rafael Ferro (Martín)

Otto Sirgo (Santiago)

Daniela Peña (Gabriela)

Lucía Gómez-Robledo (Victoria)

Temas Disney

Series