Partido de ultraderecha en Reino Unido exige que la Royal Navy intervenga para detener barcos de migrantes + Agregar ámbito en









La iniciativa, denominada "Operación Fortaleza", busca devolver a Francia las embarcaciones que crucen el canal de la Mancha y surge en medio de la caída del apoyo al espacio en las encuestas.

Polémica en Reino Unido por la propuesta de desplegar la Royal Navy ante la llegada de migrantes.

El partido de ultraderecha de Reino Unido, Reform UK, presentó una propuesta para desplegar la Royal Navy en el canal de la Mancha con el objetivo de impedir la llegada de migrantes desde Francia en caso de llegar al poder. El plan, denominado "Operación Fortaleza", contempla interceptar las embarcaciones que crucen esa ruta y devolverlas a las costas francesas.

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La iniciativa fue anunciada en un momento complicado para la fuerza política, que en las últimas semanas perdió la ventaja que mantenía en las encuestas. Además, el partido enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en sus finanzas, entre ellas donaciones no declaradas que habría recibido su líder, Nigel Farage.

A esas investigaciones se sumó este lunes la apertura de un expediente por parte del comité de ética del Parlamento contra el diputado Richard Tice, número dos de Reform UK.

En línea con el discurso de otros partidos de extrema derecha europeos, Reform UK también cuestionó la llegada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta durante la semana pasada. De hecho, uno de sus principales dirigentes, Zia Yusuf, viajó allí el fin de semana. "La propuesta es un último recurso, pero hemos llegado a ese punto", afirmó Yusuf en declaraciones a la BBC, al sostener que el número de cruces registrados recientemente justifica la medida.

La iniciativa fue rechazada de inmediato por el gobernante Partido Laborista, que acusó a Reform UK de "reciclar un viejo anuncio en un intento desesperado por desviar la atención de sus recientes escándalos de corrupción".

Reform UK criticó la llegada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta durante la semana pasada. RTVE Reino Unido y Francia refuerzan el control fronterizo Según las cifras oficiales, hasta el 31 de julio habían llegado al Reino Unido 14.128 personas a bordo de pequeñas embarcaciones durante 2026, lo que representa una baja del 42 % en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, el 29 de julio se registró un récord diario de 752 llegadas. En paralelo, Francia y el Reino Unido mantienen vigente un acuerdo alcanzado en abril para reforzar el control sobre los cruces clandestinos en el canal de la Mancha. El pacto incluye una contribución financiera del Gobierno británico destinada a respaldar los esfuerzos de las autoridades francesas para fortalecer la vigilancia fronteriza y reducir la migración irregular.