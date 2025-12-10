Viggo Mortensen no volverá como Aragorn en la nueva película de "El Señor de los Anillos" + Seguir en









El reconocido actor interpretó al personaje en la trilogía original dirigida por Peter Jackson.

Viggo Mortensen como Aragorn.

La película El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum no contará con Viggo Mortensen como uno de sus protagonistas. Según informan el interprete de Aragorn en la trilogía original de Peter Jackson no será parte de la película dirigida por Andy Serkis.

Ambientada entre el final de las películas de El Hobbit y el comienzo de la trilogía de El Señor de los Anillos, se dice que la película sigue la búsqueda de información sobre Gollum y los intentos de evitar que el Anillo Único caiga en manos del malvado Sauron. Aragorn es una figura clave en la película; sin embargo, el portal Knife Edge Media informa que el actor original, Viggo Mortensen, no regresará para interpretar el papel.

El informe afirma que "el estudio originalmente quería que Viggo Mortensen regresara como el personaje y usara tecnología de rejuvenecimiento para rejuvenecerlo", sin embargo, "parece que eso no sucederá". El artículo indica que varios actores anónimos se han reunido con el director Andy Serkis para hablar sobre la posibilidad de interpretar el papel.

Tiempo atras Mortensen habló sobre la posibilidad de volver como Aragorn en la nueva película: “No sé exactamente cuál es la historia, no me he enterado. Tal vez me entere con el tiempo. Me gusta interpretar ese personaje. Aprendí mucho interpretando al personaje. Lo disfruté mucho”, declaraba, aunque añadía una condición para volverse a poner en la piel del valeroso guerrero de la Tierra Media. “Solo lo haría si fuera adecuado para ello en términos de, ya sabes, la edad que tengo ahora y demás. Solo lo haría si fuera adecuado para el personaje. Sería una tontería hacerlo de otro modo”, aclaraba Mortensen.

Qué se sabe sobre la nueva película de El Señor de los Anillos No se ha anunciado oficialmente el reparto, salvo que Serkis retomará el papel de Gollum, aunque Sir Ian McKellen ha insinuado que regresará como el mago Gandalf. La película se estrenará en diciembre de 2027 .

La trilogía de El Señor de los Anillos es una de las más queridas de todos los tiempos, recaudando un total de 2.900 millones de dólares en taquilla y ganando 17 premios Oscar en las tres películas, incluyendo una histórica victoria aplastante de 11 premios Oscar para El Retorno del Rey de 2003 . La trilogía del Hobbit, ambientada antes de El Señor de los Anillos, se estrenó entre 2012 y 2014 y recaudó aproximadamente la misma cifra que su predecesora, aunque recibió menos elogios de la crítica y de los fans.