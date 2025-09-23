Luciano Cáceres y la conexión con su mamá y el ángel que ella veía mientras agonizaba

El actor habló del vínculo espiritual que mantuvo con su mamá, su enojo con la terapia de Reiki y cómo vivió esas experiencias que lo marcaron.

El actor argentino Luciano Cáceres habló en una entrevista en el programa Otro Día Perdido y recordó los últimos momentos de su mamá, quien decidió pasar los últimos meses de su vida sin tratamientos médicos convencionales para tener terapias alternativas, una de ellas el Reiki . La experiencia que contó Cáceres conmocionó a varias personas porque más allá de la emoción que sacudió el relato, él confesó su frustración e impotencia frente al sufrimiento que padecía su madre .

Entre la tristeza del momento, el actor planteó las dudas que existen sobre el Reiki e incluso recordó algunos momentos en los que la esperanza espiritual marcaba el camino. De hecho, remarcó su enojo frente a esa práctica y cómo lo defraudó , ya que esperaba que interviniera cuando su madre cayó en coma. Pero lo que para algunos es una experiencia mística, él la vivió con cuestionamientos y un desconcierto profundo.

El enojo de Luciano Cáceres empezó cuando su mamá, después de una larga lucha durante años contra un cáncer, cayó en coma y él esperaba que la persona que le practicaba Reiki interviniera, pero estaba en un retiro espiritual. " Mi vieja está en coma, vení a hacer algo ", rememoró sus palabras en el duro momento. En ese llamado y ese pedido de auxilio, él depositó toda su fe en una práctica espiritual que resultó defraudarlo por completo.

A pesar del momento de frustración que recordó vivir, también mencionó que hubo momentos que lograron conmoverlo y mientras su madre seguía en coma había escuchado su vos. Por ejemplo, recordó que después de una sesión, su mamá abrió los ojos y él sintió en ese momento que la escena tenía una mística indescriptible.

Reiki Freepik

O cuando encontró un rosario en la playa después de esparcir las cenizas de su madre en Villa Gesell y la practicante de Reiki le aseguró que había sido llevado hasta ese punto por el esfuerzo de su madre que había muerto. “No sé, creer o reventar”, reconoció Cáceres.

Otro momento muy emotivo de la entrevista con Mario Pergolini fue cuando relató que tras una recuperación momentánea que tuvo su mamá, la encontraron sentada y cuando le preguntaron ella les respondió que estaba agarran a su ángel. "Es una persona muy alta, muy blanca, como de 50 años, que se llama Amor", recordó las palabras de su madre.

Qué es el Reiki

Se trata de una práctica que tiene origen en Japón y está dentro de la agrupación de las terapias complementarias. Su base se sustenta en la idea de que hay una energía vital universal, que se conoce como "ki" o "qi" y que fluye por el cuerpo. Por lo tanto, cuando eso se bloquea se pueden generar diversos desequilibrios emocionales, físicos o hasta espirituales. La persona que administra Reiki tiene como objetivo canalizar esa energía para poder restaurar el bienestar de los pacientes.

Es una técnica que no reemplaza a los tratamientos médicos convencionales y se utiliza como acompañamiento de los mismos con el fin de aliviar el estrés, la ansiedad o reducir el dolor para otorgar cierta tranquilidad espiritual.