Día del Traductor: ¿una profesión amanezada por la inteligencia artificial?

Cada 30 de septiembre se celebra el Día del Traductor, en memoria de San Jerónimo, traductor de la Biblia al latín. Los avances de la IA y el modo en que la profesión se ve amenazada.

La importancia del rol del tradcutor en la fecha que recuerda a su patrono, San Jerónimo. FreePik.es

Cada 30 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Traductor con el objetivo de reconocer el valor de los traductores, los intérpretes y los profesionales del lenguaje como parte de la importancia de la creación de puentes culturales. Desde la traducción de obras clásicas hasta la labor de los intérpretes en eventos mundiales, los traductores cumplen un rol fundamental que, sin embargo, el avance de la tecnología parece haber puesto en jaque. Y es que la inteligencia artificial podría haber llegado para suplir su lugar.

En efecto, un estudio reciente revela que la traducción es catalogada como una de las profesiones que más expuesta está a ser reemplazada por los sistemas de inteligencia artificial. Los avances en traducción automática y simultánea encendieron alarmas en el sector, donde muchos temen que el trabajo humano quede en riesgo frente a herramientas cada vez más veloces y precisas.

Por qué se celebra cada 30 de septiembre el Día del traductor El 30 de septiembre fue establecido como el Día Internacional del Traductor en coincidencia con el fallecimiento de San Jerónimo de Estridón, conocido por su traducción de la Biblia al latín y considerado el patrón de los traductores.

Traductor simultáneo La traducción simultánea permite la creación de puentes culturales y la universalización del conocimiento. FreePik.es

La Federación Internacional de Traductores (FIT) impulsó la fecha conmemorativa en el año 1991 para visibilizar la importancia del trabajo lingüístico para conectar culturas y generar un entendimiento global. Fue en 2017 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció de manera oficial el reconocimiento del estratégico y clave rol de quienes se dedican a la traducción.

Para celebrar el día se organizan diversas actividades para honrar el mundo de la traducción y de la interpretación. También se invita a reflexionar acerca de los desafíos que enfrenta la profesión actualmente, sobre todo con los avances plenos de la tecnología. Inteligencia artificial y traducción simultánea: ¿el fin de una profesión? Los avances de la inteligencia artificial son un desafío concreto para quienes trabajan en la traducción. Según un reciente estudio de Microsoft Research, los traductores e intérpretes son parte de una basta lista de profesionales susceptibles de ser automatizadas por la IA. El reporte en cuestión analizó interacciones reales con las herramientas de esa tecnología y pudo detectar que el rol de los intérpretes y los traductores corre un alto riesgo de persistir. desarrollo Inteligencia artificial Sin embargo, que se automatice su labor no significa que reemplazarán de manera absoluta su tarea, ya que las traducciones complejas requieren una sensibilidad propia de los humanos que la IA no podrá tener. Los expertos afirman que la inteligencia artificial podrá ser una herramienta complementaria en la tarea de estos profesionales, pero no será una sustituta. El reto principal de los profesionales de la traducción está en lograr integrar las herramientas de la tecnología dentro de su trabajo para enriquecerlo.