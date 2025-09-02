Después de meses de shows con paradas en Europa, Asia y América del Norte, Mogwai, la banda escocesa que supo dar con un rock totalmente experimental, con recursos que lo acercan a las texturas del ambient y a las estructuras de la electrónica, confirma su regreso a Argentina para el 10 de noviembre en C Art Media, con un show producido por DF Entertainment.
La banda escocesa Mogwai vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas
La banda pionera en llevar el rock instrumental al cruce con la música electrónica, hará una parada en C Art Media el 10 de noviembre para celebrar sus 30 años de trayectoria y presentar The Bad Fire, su último disco.
Con once álbumes de estudio, un disco en vivo, cuatro compilaciones, su propio sello discográfico, y más de 3 décadas tocando juntos, Mogwai se convirtió en una de las bandas más importantes de la escena británica a fuerza de combinar potencia y minimalismo en una instrumentación original que es su sello.
Cómo y dónde conseguir las entradas para Mogwai en el C Art Media
Las entradas estarán disponibles desde el 5 de septiembre a las 10 a.m., solo a través de All Access.
Considerados una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo, Mogwai se ha mantenido siempre a la vanguardia, combinando guitarras demoledoras con atmósferas envolventes. Este año lanzaron su álbum número 11, The Bad Fire, que incluye los singles “Fanzine Made of Flesh” y “Lion Rumpus” y es un trabajo que profundiza la búsqueda sonora iniciado en As The Love Continues(2021).
Su regreso a Buenos Aires llega con doble celebración: presentan este material nuevo y conmemoran 30 años de carrera, fieles a un estilo que marcó a generaciones enteras. Stuart Braithwaite, Barry Burns, Dominic Aitchison y Martin Bulloch siguen al frente de un proyecto que nunca cedió a las modas ni a la comodidad. Mogwai suena como siempre quiso sonar: libre, feroz, atmosférico, y promete convertir el C Art Media en sede de una noche inolvidable junto a sus apasionados fans argentinos.
