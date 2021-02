Plummer, el hombre de los mil rostros (de la historia)

Pero la lista de grandes actuaciones de Plummer en figuras históricas es muy larga y con muchos momentos brillantes, no siempre recordados como deberían. Otro hito fue la superproducción épica entre la URSS y Occidente, “Waterloo” de Sergéi Bondarchuk, donde Plummer fue el duque de Wellington, que superaba por mucho al manierista Napoleón de Rod Steiger. Otro papel inolvidable fue el Rudyard Kipling de la joya de John Huston “El hombre que sería rey” de 1975. En realidad estaba protagonizada por una gran dupla como Michael Caine y Sean Connery; el Kipling de Plummer era quien daba marco al relato sobre unos masones tarambanas que abusaban de la amabilidad del escritor.

Pero un tour de force que brindo Plummer en 1969 fue Atahualpa, emperador inca, de “El imperio del sol” (“The Royal Hunt for the Sun”), dirigida por Irving Lerner y coprotagonizada por Robert Shaw como un absurdo Francisco Pizarro, decidido a llevarse todo el oro del Perú. Si bien está claro que Plummer, como un inca, era algo difícil de digerir, lo cierto es que la película no habría funcionado sin su performance. Pero cuando Plummer daba el phisiqe du rol de una figura histórica, era el mejor, y una muestra de su talento es la obra maestra de Michael Mann ”El informante“ (“The Insider”), donde interpretó al famoso periodista Mike Wallace que no se atrevía a hacer un a emisión del noticiero “60 minutos” sobre la inescrupulosa industria del tabaco.

Hay muchas actuaciones de este actor excepcional, pero probablemente sus trabajos como personajes de la historia fueron su sello distintivo. Últimamente se lo vio en el enigma policial “Entre navajas y secretos” y en “Todo el dinero del mundo”, de Ridley Scott, para la que fue convocado de urgencia a filmar las partes de Kevin Spacey, cuando éste cayó en desgracia. Y para los que creían en Papá Noel, Plummer los convenció de que mejor son los Reyes Magos por su psicópata asaltante navideño de “El socio del silencio”.

D.C.