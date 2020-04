Empieza "La casa de papel 4"

Netflix espera romper un nuevo récord con el lanzamiento hoy de la cuarta temporada de “La casa de papel”, que si fue un éxito en tiempos normales augura la mejor marca en este contexto de encierro. “La casa de papel” se convirtió desde 2018 en la serie en habla no inglesa más vista en la historia de Netflix y en su tercera temporada, el año pasado, fue vista por 35 millones de hogares en todo el mundo en la primera semana de su estreno. Lo que espera Netflix es que no colapse su plataforma ante un lanzamiento tan popular. Era previsible que durante la cuarentena se registraran dificultades técnicas en Netflix, Amazon o Flow, aunque los cartelitos de “modo sin conexión” o “stream no disponible” pudieran responder a problemas específicos de esas plataformas, o bien a los servidores de Internet.