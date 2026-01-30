En medio de los rumores de romance, Sofía Gala anunció que dará un recital con Fito Páez + Seguir en









La actriz y el músico rosarino siguen mostrándose cómplices a través de las redes sociales, ahora con un nuevo video.

¿Juntos? Sofía Gala y Fito Paéz vuelven a mostrarse en redes.

Sofía Gala Castiglione y Fito Páez quedaron en el foco público desde hace carios días luego de una publicación del cantante por el cumpleaños de ella. Rápidamente se despertaron rumores de romance. Ahora una nueva publicación suma más condimentos a la posible relación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de las redes sociales del músico rosario se publicó un video dónde se puede ver a la actriz (y cantante) haciendo un anuncio sobre un show que dará el 5 de febrero en Niceto B con su proyecto "FEA". Allí la actriz juega a revelar el nombre de un invitado muy especial, segundos después aparece Paéz para interrumpirla y darle un beso en el cachete. De esta forma dan a entender que el rosarino será parte del show como invitado.

Embed - Fito Paez on Instagram: "5 de febrero/ Fea/ Niceto lado B" View this post on Instagram Cómo comenzaron los rumores de romance entre Sofía Gala y Fito Paéz Todo comenzó cuando el músico compartió un sentido mensaje en Instagram a razón del cumpleaños de la actriz, el pasado 24 de enero. Allí le escribió: "Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo!".

La intérprete, e hija de la diva Moria Casán, pronto le respondió en comentarios: "Te lo digo de nuevo! podes dejar de hacerme bien? te amo hasta el cielo". De allí, los usuarios comenzaron a especular sobre la relación que mantienen ambos artistas.

En medio del revuelo, Sofía habló en América y desmintió las versiones, aclarando que solo mantienen un vínculo de amistad. “No es cierto. Rodolfo, a esta altura de mi vida, es mi familia y tenemos un vínculo muy profundo”, aseguró la actriz a través de un audio que le envió a la producción del programa.

Además, resaltó: “No entiendo los códigos de otro tipo de vínculo ni nada. Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro, particular y personal”. “No estamos en pareja, somos familia. Parte de una misma tribu”, finalizó Sofía, dejando en claro que no existe una relación más que de amistad entre ellos.