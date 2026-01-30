Phil Collins cumple 75 años: ¿qué se sabe sobre su estado de salud?

A los 75, el músico repasa su recorrido artístico y enfrenta un presente marcado por limitaciones físicas que condicionan su vínculo con los escenarios.

Phil Collins atraviesa una fecha redonda mientras su figura vuelve a ocupar titulares en todo el mundo. A los 75 años, el músico inglés combina reconocimiento histórico, vigencia cultural y una atención creciente sobre cómo transita esta etapa personal lejos del ritmo frenético que marcó su carrera.

El cumpleaños llega en un contexto particular. Desde hace varios años, Collins habla con franqueza sobre las dificultades físicas que enfrenta, un tema que aparece una y otra vez entre seguidores y colegas. La pregunta ya no gira solo alrededor del legado artístico, sino también sobre cómo convive hoy con su cuerpo con los problemas de columna que tiene.

Sin golpes bajos ni dramatizaciones, el propio artista eligió contar parte del proceso . Sus declaraciones, lejos del tono épico, reflejan un recorrido largo, lleno de picos creativos, decisiones complejas y un presente más calmo, aunque no exento de obstáculos.

Antes del reconocimiento masivo como cantante, Phil Collins fue baterista. Su ingreso a Genesis a comienzos de los años setenta marcó un punto de quiebre para la banda y también para su carrera . Tras la salida de Peter Gabriel, asumió el rol principal casi sin buscarlo.

Con Collins al frente, Genesis amplió su alcance y dejó atrás el perfil exclusivamente progresivo. Discos como Invisible Touch llevaron al grupo a estadios y rankings globales. La batería seguía siendo el centro , incluso cuando la voz ganaba protagonismo.

Ese doble rol no era habitual y exigía una precisión poco común. Collins logró sostenerlo durante años, con giras extensas y grabaciones constantes. El desgaste físico, visto en perspectiva, también forma parte de esa historia.

Su éxito como solista

En paralelo, la carrera solista explotó durante los años ochenta. Canciones como “In the Air Tonight”, “Against All Odds” o “Another Day in Paradise” se volvieron omnipresentes. Sonaban en radios, películas y estadios, casi sin pausa.

El estilo era directo, emocional, con letras introspectivas que conectaban rápido. No había vueltas conceptuales, iba al punto. Ese enfoque lo convirtió en uno de los artistas más escuchados del planeta durante más de una década.

Aunque algunos críticos fueron duros con esa etapa, el público respondió. Las ventas, los premios y la permanencia en el tiempo sostienen ese capítulo como uno de los más fuertes del pop británico.

La enfermedad que padece Phil Collins y cómo se encuentra actualmente

Desde mediados de los años 2000, Collins enfrenta problemas de salud vinculados principalmente a lesiones en la columna y daño nervioso. Una operación cervical derivó en secuelas que afectaron la movilidad de manos y piernas, algo especialmente delicado para un baterista.

A eso se sumaron dificultades auditivas y un cuadro conocido como “drop foot”, que le impide levantar uno de los pies con normalidad. En sus últimas presentaciones, se lo vio sentado, sin tocar la batería, mientras su hijo Nic asumía ese rol.

El propio músico reconoció que ya no puede tocar como antes y que incluso tareas cotidianas resultan más lentas. También habló de cansancio acumulado y de un cuerpo que pide otro ritmo. El presente es incierto en términos artísticos, aunque estable en lo personal.