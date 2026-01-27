Sofía Gala rompió el silencio tras los rumores de romance con Fito Páez: qué dijo + Seguir en









La actriz se sinceró sobre la relación que mantiene con el músico. Páez le había dedicado un cálido mensaje luego de que Sofía cumpliera años.

"Te lo digo de nuevo! podes dejar de hacerme bien? te amo hasta el cielo", le contestó Sofía Gala a Fito Páez tras desearle feliz cumpleaños.

La actriz Sofía Gala y el músico Fito Páez quedaron en el foco público luego de una publicación del cantante por el cumpleaños de ella. Rápidamente se despertaron rumores de romance y Castiglione salió a hablar.

Todo comenzó cuando el músico compartió un sentido mensaje en Instagram a razón del cumpleaños de la actriz, el pasado 24 de enero. Allí le escribió: "Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo!".

La intérprete, e hija de la diva Moria Casán, pronto le respondió en comentarios: "Te lo digo de nuevo! podes dejar de hacerme bien? te amo hasta el cielo". De allí, los usuarios comenzaron a especular sobre la relación que mantienen ambos artistas.

Sofía Gala rompió el silencio sobre los rumores de romance con Fito Páez En medio del revuelo, Sofía habló en América y desmintió las versiones, aclarando que solo mantienen un vínculo de amistad. "No es cierto. Rodolfo, a esta altura de mi vida, es mi familia y tenemos un vínculo muy profundo", aseguró la actriz a través de un audio que le envió a la producción del programa.

Además, resaltó: “No entiendo los códigos de otro tipo de vínculo ni nada. Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro, particular y personal”. “No estamos en pareja, somos familia. Parte de una misma tribu”, finalizó Sofía, dejando en claro que no existe una relación más que de amistad entre ellos.

Moria Casán destapó la verdad sobre la relación entre Sofía Gala y Fito Páez: "Estuvo en mí cama" Cuando Moria Casán habla, el ecosistema del espectáculo toma nota. Esta vez no fue la excepción, ya que en una sola aparición pública, la actriz y conductora lanzó varias definiciones sobre su hija que hicieron ruido fuerte. Entre versiones cruzadas, ironías y datos personales, la escena quedó servida para el debate mediático. El foco principal estuvo puesto en un vínculo entre su hija y Fito Páez, que venía generando comentarios en voz baja desde hace tiempo. La protagonista decidió no esquivar el tema y aportó una frase que, por su peso simbólico, rápidamente se viralizó. A su vez, bien típico de la diva, bromeó con que una vez Fito Páez estuvo en su dormitorio: "Fito estuvo en mí cama... en 'A la cama con Moria'", haciendo alusión a la vez que el rosarino participó del emblemático programa, en el que entrevistaba a diferentes personalidades desde una cama.