Polémica en los Premios Oscar: sólo se interpretarán en vivo dos de las cinco canciones originales nominadas

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha citado "limitaciones de tiempo y cambios estructurales más amplios en la transmisión", para justificar su decisión.

“I Lied to You” de Sinners es una de las canciones nominadas.

Los premios Oscar sólo tendrán tiempo para dos canciones en vivo y hay polémica de cara a la ceremonia. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha confirmado que sólo dos de las cinco canciones nominadas a mejor canción original de este año se interpretarán en vivo durante la 98ª edición de los Premios Oscar el 15 de marzo, citando limitaciones de tiempo y cambios estructurales más amplios en la transmisión.

¿Cuáles son las canciones nominadas que se interpretaran en la ceremonia de los Oscars? En una carta enviada a todos los nominados a la categoría musical y citada por el portal Variety, la Academia enfatizó que la categoría de mejor canción original permanecerá completamente integrada en la transmisión, incluso cuando las presentaciones en vivo se limitan a “Golden” del musical animado KPop Demon Hunters y “I Lied to You” del drama de vampiros Sinners.

Las canciones de los demás nominados en la categoría no se interpretarán en vivo. Entre ellas se encuentran "Dear Me", de Diane Warren, nominada 17 veces, de su documental Diane Warren: Relentless, la canción principal de Nick Cave y Bryce Dessner de Train Dreams y "Sweet Dreams of Joy", de Nicholas Pike, de ¡Viva Verdi!

oscars.jpg La 98ª edición de los Premios Oscar se llevará a cabo el 15 de marzo. Premios Oscar La carta fue firmada por los productores ejecutivos Raj Kapoor y Katy Mullan, junto con el productor Taryn Hurd.

Según la Academia, cada canción nominada se presentará mediante un segmento producido a medida, creado a partir de imágenes de la película para la que fue escrita, con el objetivo de contextualizar cada canción en su contexto cinematográfico. Cuando corresponda, estos paquetes también podrán incluir material entre bastidores que ofrezca una perspectiva del proceso de composición y la intención creativa.

La 98ª edición de los Premios Oscar se transmitirá en vivo el 15 de marzo a través de TNT y HBO Max y será presentada por Conan O'Brien.