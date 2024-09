Estas son las 10 parejas de famosos de Hollywood que tenían una pésima relación mientras trabajaban juntos

Detrás de la pantalla, no todo es perfecto: estas parejas de famosos de Hollywood lidiaron con tensiones en los sets de televisión y cine.

Cada día millones de personas desean que su compañero de trabajo no vaya a trabajar para evitar momentos incómodos, sin embargo las estrellas de Hollywood saben disimular ante las cámaras

Las relaciones laborales pueden ser complicadas, y en Hollywood , los conflictos no son exclusivos de los equipos de producción; también alcanzan a las estrellas de televisión y cine. A veces, lo que se ve en pantalla no refleja la realidad detrás de cámaras, donde las tensiones y desacuerdos pueden transformar un set en un campo de batalla.

Aunque hay actores que logran llevarse bien y mantener una relación profesional, otros no logran disimular su aversión mutua. A pesar de las diferencias, estos famosos supieron cómo hacer que sus personajes parecieran tener una química perfecta, engañando a la audiencia mientras intentaban sobrellevar una relación laboral lejos de ser ideal.

No hay una sola persona que no se haya emocionado y hasta deseado encontrar un amor tan puro como el que ofrecían Ryan Gosling y Rachel McAdams en la legendaria película El diario de Noa.

Cuando dos compañeros se llevan mal se suele notar en el entorno laboral, pero si sos buen actor o actriz la televisión no se va a percatar e ese gran detalle

Patrick Swayze y Jennifer Grey

Donde nunca hubo amor fue entre Patrick Swayze y Jennifer Grey ya que su mala relación comenzó en Amanecer Rojo, mucho antes de protagonizar Dirty Dancing. A pesar de las diferencias, lograron superar sus desacuerdos para ofrecer una de las escenas más icónicas del cine.

Bill Murray y Lucy Liu

Otro de los film donde millones de personas hubiesen pagado por protagonizar fue el que tuvo una pésima relación entre Bill Murray y Lucy Liu durante el rodaje de Los ángeles de Charlie, Murray no dudó en provocar a Liu, afirmando que no sabía actuar, lo que generó un ambiente muy tenso entre ambos.

David Duchovny y Gillian Anderson

David Duchovny y Gillian Anderson, los protagonistas de Expediente X, conocidos por sus papeles como Mulder y Scully, apenas podían mirarse a la cara, según declaraciones de Duchovny, a pesar de la química en pantalla.

Expediente X.webp Quien iba a imaginar que entre David Duchovny y Gillian Anderson, los protagonistas de Expediente X no existía ni un poquito de cariño durante las grabaciones de una de las series más recordadas de la historia

Jamie Dornan y Dakota Johnson

Otros que también no se llevaban para nada bien eran Jamie Dornan y Dakota Johnson. A pesar de que sus personajes en 50 sombras de Grey tenían una conexión intensa, la relación entre los actores fuera de cámara carecía de la misma chispa, lo cual se notó durante la promoción de la saga.

Debra Winger y Shirley MacLaine

Debra Winger y Shirley MacLaine protagonizaron La fuerza del cariño y la enemistad entre ambos trascendió a la vida real, con Winger admitiendo en 2008 que el tiempo no cura todas las heridas en su caso.

Will Smith y Janet Hubert

Otra de las personalidades de las que jamás se podría imaginar de mal humor es a Will Smith que con Janet Hubert: en El príncipe de Bel-Air, la tía Vivian original, interpretada por Hubert, fue reemplazada debido a su conflictiva relación con el resto del elenco, especialmente con Smith.

Ryan Reynolds y Wesley Snipes

Durante la filmación de Blade, Snipes solía quedarse en su camarin, evitando el contacto con Reynolds, lo que hacía era generar un mal ambiente que terminaba en una baja o nula relación entre ambos actores.

Colin Farrell y Jamie Foxx

Aunque ninguno de los dos confirmaron los rumores, se dice que durante el rodaje de Miami Vice, la relación entre Colin Farrell y Jamie Foxx no era la mejor, lo que generó bastante especulación que obiamente los espectadores jamas notaron en pantalla.

Jim Carrey y Tommy Lee Jones

Pos último, según contó Jim Carrey, durante el rodaje de Batman Forever, Tommy Lee Jones lo saludó con un contundente “te odio, no me gustas nada”, dejando claro que no había espacio para la cordialidad entre ellos.