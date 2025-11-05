Netflix suma a su catálogo "Young Sheldon", la precuela de "The Big Bang Theory": a partir de cuándo se podrá ver







La exitosa comedia producida por Chuck Lorre y narrada por Jim Parsons llega a la plataforma de streaming con sus siete temporadas, ideales para maratonear.

La serie que muestra la infancia en Texas y el origen del genio de la ciencia llega a Netflix esta semana.

Desde hace algunos años, Netflix logró convertirse en la plataforma de streaming más popular alrededor del mundo. Con el objetivo de ofrecer el mejor contenido para sus millones de suscriptores, la app continúa renovando su catálogo con nuevas películas y series, desde producciones originales hasta títulos que ya son un clásico en la gran pantalla.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre estas, se suma "Young Sheldon", la precuela de la exitosa “The Big Bang Theory”, una de las comedias más vistas y queridas de la televisión. La historia detrás del excéntrico y brillante niño Cooper llega con sus siete temporadas, para que los fanáticos, y quienes todavía no lo conocen, puedan descubrir cómo empezó todo.

young shledon Tráiler de "Young Sheldon" Embed - Young Sheldon | Trailer ¿De qué trata "Young Sheldon"? Ambientada a finales de los años ochenta, la serie sigue la vida de Sheldon Cooper, un niño superdotado que intenta abrirse camino en el mundo mientras crece en Medford, en el este de Texas.

A los nueve años, nuestro protagonista ya cursa la escuela secundaria gracias a su inteligencia fuera de lo común, aunque su genialidad no siempre encaja con el entorno conservador que lo rodea, donde el fútbol americano y la religión son las grandes pasiones locales.

sheldon Con escenas llenas de humor y la narración en off del propio Jim Parsons (quien dio vida al Sheldon adulto en "The Big Bang Theory"), el relato conecta ambos mundos y permite entender cómo ese pequeño curioso y solitario se convertiría años después en uno de los científicos más brillantes.

AAAABXZ7GAPJ4tttVfu1kVGf0lfKL4ztRKWyTz7vXv_gborhktMb-xrIrW5xG3p0kxw60OwOeoUZMCXhesyOVj5C0czcGmJ6K808XM0j Creada por Chuck Lorre y Steven Molaro, debutó en 2017 y se convirtió en un éxito global. Con siete temporadas y un final estrenado en 2024, la ficción llega este viernes 7 de noviembre a Netflix para revivir sus comienzos. Reparto de "Young Sheldon" Iain Armitage como Sheldon Cooper.

Jim Parsons como la voz de Sheldon Cooper.

Zoe Perry como Mary Cooper.

Lance Barber como George Cooper Sr..

Montana Jordan como George Cooper Jr.

Raegan Revord como Melissa "Missy" Cooper.

Annie Potts como Constance "Connie" Tucker.

Matt Hobby como Pastor Jeff Difford.

Wyatt McClure como William "Billy" Sparks.

Emily Osment como Amanda "Mandy" McAllister.