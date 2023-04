"Eureka" de Lisandro Alonso tendrá su premiere en el Festival de Cannes

Alonso se suma a la participación de Rodrigo Moreno con "Los delincuentes" , película seleccionada para participar en la sección “Un Certain Regard” en la 76ta. edición del certamen más emblemático del mundo.

Las otras dos premieres anunciadas hoy fueron "Perdidos en la noche", del catalán Amat Escalante y "'L' amour et les forets", de la actriz y directora francesa Valérie Donzelli.

En tanto que para la Competencia Oficial fueron anunciadas "Black flies", de Jean-Stéphane Sauvaire, y "Le retour", de Catherine Corsini. Para Un Certain Regard fueron seleccionadas "Only the river flows", de Wei Shujun, y "Une Nuit", de Alex Lutz.