Evan Peters protagonizará Tron 3 junto a Jared Leto

Evan Peters , estrella de “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story” y “Mare of Easttown” entre otras producciones, se unirá a Jared Leto en “Tron: Ares” , la tercera película de la longeva franquicia del ciberespacio de Disney .

“Cuando hice 'Tron: Legacy', no eran dueños de Marvel; no eran dueños de 'Star Wars'”, dijo Kosinski a Vulture en 2022. “Éramos la obra de teatro para la fantasía y la ciencia ficción. Y una vez que tenga esas otras cosas bajo su paraguas, tiene sentido que invierta su dinero en una propiedad conocida y no en el extraño estudiante de arte con las uñas negras en la esquina: ese era 'Tron'. Y eso está bien”.