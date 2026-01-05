Evangelina Anderson rescató un perro en medio de la ruta y logró que se reencuentre con su familia + Seguir en









Según quedó registrado en varias historias de Instagram, la participante de MasterChef Celebrity junto a la periodista Majo Martino lograron que el perro vuelva con su familia.

Evangelina Anderson junto al perro que encontraron en Punta del Este.

En la madrugada del 3 de enero de 2026, una situación inesperada sorprendió a Evangelina Anderson y Majo Martino mientras transitaban por las rutas de Punta del Este. Tras salir de un boliche bajo una lluvia torrencial, las mujeres avistaron a un perro desorientado al costado del camino, por lo que decidieron interrumpir su regreso para auxiliarlo.

Según quedó registrado en varias historias de Instagram, con la modelo al volante y la periodista como copiloto, esta última exclamó con preocupación: “¡Perro! Ay, acá está”, mientras descendía del vehículo para resguardar al animal del intenso tráfico.

Ante el peligro de los autos que circulaban a gran velocidad, Anderson intentó atraerlo diciendo: “Vení, vení, mi amor. Lo llevamos porque está perdido”.

Una vez que el animal, llamado Ramón, estuvo a salvo en la vereda, notaron que llevaba una identificación. Aliviada, Evangelina comentó: “Sí, tiene chapita. Tiene nombre y teléfono”, tras lo cual procedieron a contactar a los dueños, quienes formaban parte de la seguridad de una vivienda en las inmediaciones.

El encuentro del perro rescatado con su familia Durante la espera, Ramón recibió contención dentro del auto, momento en que Majo expresó emocionada: “Ay, lo amo. Te prometo que te vamos a devolver con tu familia”.

Finalmente, el reencuentro se concretó con éxito. Al resumir lo ocurrido en una noche que combinó música y solidaridad, la participante de MasterChef Celebrity señaló: “Son las tres de la mañana y llueve torrencialmente”. La participante de MasterChef Celebrity llegó a la ciudad costera el 30 de diciembre con el objetivo de recibir el año nuevo acompañada de sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma Demichelis. Sus ya estaban en la ciudad desde hace unos días, tras haber viajado antes con su padre, Martín Demichelis, para disfrutar de unas jornadas de descanso.