Exmodelo de Playboy confesó que le robó un objeto al papa Francisco: ''Fue una locura''







''Literalmente a medianoche entramos en la parte trasera del Vaticano y entré en su apartamento y en sus pasillos'', afirmó la mujer, ex esposa de Jim Carrey.

La insólita confesión de una ex modelo de Playboy que involucra al Papa Francisco

Jenny McCarthy, exmodelo de Playboy, realizó una particular confesión cuando participó del podcast Let’s Talk Off Camera con la actriz Kelly Ripa: entró al Vaticano y le robó un objeto al Papa Francisco.

La ex esposa de Jim Carrey, que actualmente se desempeña como jueza del programa ''The Masked Singer'', dio detalles sobre una fiesta en la que casi terminó cruzándose al sumo pontífice: "Robé una cruz del Vaticano y se la di a mi madre", y agregó: "Mi madre me dijo: '¿Sabes? Esto no está bien'".

Si bien aclaró que no fue ella quien robó el objeto, aseguró que fueron sus amigas las que se llevaron la cruz: "Me invitaron (al Vaticano) cuando estaba en Italia, estaba allí para una fiesta de anteojos o algo así, y me dijeron: '¿Quieres ir a conocer al Papa? En realidad, el Papa no está en la ciudad, pero podemos ir a su apartamento'. Yo les dije: '¿Qué?' Así que fuimos, literalmente a medianoche entramos en la parte trasera del Vaticano y entré en su apartamento y en sus pasillos".

Además, detalló: "Me probé su sombrero. Fue una locura", continuó, añadiendo que no se enteró de que se habían llevado algo hasta más tarde. "Es toda una historia, pero mi amiga vino conmigo y cuando llegué a casa, a la habitación del hotel, me dijo: 'Sé que tu madre quiere tanto al Papa, así que la robé...'".

Su relación con la religión McCarthy declaró abiertamente sobre su educación católica. De hecho, la modelo reveló que su fe fue la responsable de que conociera a su actual marido, Donnie Wahlberg (hermano del popular actor Mark Wahlberg), durante una aparición en ''The Kelly Clarkson Show'' en abril. Después de pasar por "una serie de relaciones incómodas y no saludables", explicó que recurrió a la espiritualidad para encontrar la pareja perfecta: "Siempre he sido espiritual. Siempre me gusta la nueva era. Me encanta mejorar como persona. Pero pienso: 'Voy a dejarle saber al universo que voy a terminar con esto'", dijo McCarthy, y agregó que dejó de "salir con alguien" para "concentrarse realmente en mí". ex modelo playboy.webp Después de su divorcio con Jim Carrey, se casó con Donnie Wahlberg. nbc "Me dije: 'Si puedo mejorarme a mí misma, entonces mejoraré a las personas que me rodean y que traigo a mi vida'", dijo. "Y le dije a Dios: 'Escucha, no me traigas a un tipo a medio hacer. Voy a hacerme una persona completamente nueva'". "En realidad, no estaba buscando a nadie en particular cuando conocí a Donnie, pero me llevó un año entero deshacerme de los demonios y reconocer por qué caía en esos patrones. Mucho de eso tenía que ver con el amor propio, con amarme a mí misma y con saber que era lo suficientemente buena", continuó McCarthy.