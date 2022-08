La directora de Dalíland aseguró que Ezra Miller no fue eliminado de la película

The Flash no es la única película protagonizada por Ezra Miller que se ve obligada a lidiar con las recientes controversias del actor. El próximo Festival Internacional de Cine de Toronto se cerrará con el estreno de Dalíland de Mary Harron, que presenta a Miller en un pequeño papel secundario como un joven Salvador Dalí. Ben Kingsley protagoniza la película de manera más prominente como un Dalí mayor. Harron confirmó al portal Vanity Fair que Miller no será eliminado de la película.