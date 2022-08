Ezra Miller rompió el silencio y aseguró que esta buscando ayuda

“Habiendo pasado recientemente por un momento de crisis intensa, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento continuo”, dice Miller. “Quiero disculparme con todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”.

El actor interpretó al personaje de DC Comics Barry Allen en la Liga de la Justicia de 2017 y su contraparte de 2021, La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Pero su papel en la franquicia de cómics se ha visto eclipsado por su comportamiento fuera de la pantalla, lo que ha alarmado a los amigos y socios del actor, así como a Warner Bros., el estudio detrás de The Flash.

Ezra Miller Flash.jpg Warner Bros. Pictures

Más recientemente, Miller fue acusado de un delito grave de robo en Vermont, luego de que la policía estatal investigara un incidente relacionado con el robo de varias botellas de alcohol de una residencia mientras los propietarios no estaban presentes. El actor llegó a los titulares en 2020 después de que apareció una grabación en la que parecían estar asfixiando a una mujer afuera de un bar en Islandia. No se presentaron cargos.

El actor ha sido arrestado dos veces en Hawái este año, una vez por alteración del orden público y acoso. En los incidentes de Hawái, Miller no refutó un solo cargo de alteración del orden público y pagó una multa de u$s500 y u$s30 en costas judiciales. El cargo de acoso fue desestimado.

La serie de escándalos se ha convertido en un problema de relaciones públicas que crece como una bola de nieve, no solo para Miller, sino también para Warner Bros. Discovery, que ha empleado al actor en dos de sus franquicias fundamentales: las películas de DC Comics y la franquicia derivada de Harry Potter, Animales Fantásticos.

The Flash se estrenará en los cines el 22 de junio de 2023 y, según los informes, sirve como una entrada clave en las películas de DC Comics del estudio, con apariciones de Ben Affleck y Michael Keaton como Batman.