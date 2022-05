"No tan rápido": dan a conocer imágenes del arresto del actor de "The Flash" Ezra Miller

Semanas después de ese incidente, Miller enfrentó un segundo arresto en Hawái por afirmaciones de que arrojó una silla a la cabeza de una mujer después de que se negó a salir de su casa cuando se lo pidió.

"Me han agredido por arte criptográfico NFT. ¿Cuál es su nombre y su número de placa?" se escucha decir al actor en los videos que trascendieron.

"¡Dígame su nombre y su número de placa! ¡Dígame su nombre y su número de placa ahora! ¿Estoy siendo arrestado por alteración del orden público? Fui asaltado ", aseguró.

Ezra miller arrestado 1.mp4

En uno de los videos se lo ve al actor diciendo: "¡No toques mi anillo!" (en referencia al anillo de flash). "No toques mi anillo. ¡Oye! ¡Acabas de tocar mi pene! ¡Por favor, no hagas eso! Soy transgénero no binario ¡No quiero que un hombre me registre!

Ezra Miller 2.mp4

Los video dan cuenta del primer arresto de Miller, días más tarde fue arrestado por arrojar una silla a la cabeza de alguien en una fiesta.

Miller apareció por primera vez como Barry Allen/The Flash en Batman v Superman: Dawn of Justice de 2016. Desde entonces, hicieron un cameo en Suicide Squad, aparecieron en Justice League y terminaron de filmar The Flash a fines del año pasado. La película se estrenará en 2023.