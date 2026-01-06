Crearon la serie más exitosa de Netflix y se volvieron millonarios

Stranger Things es considerada no sólo la mejor serie de Netflix, sino también una historia única con una fórmula narrativa difícil de repetir.

Sin duda, desde que plataformas de streaming como Netflix irrumpieron en la industria y comenzaron a producir series propias, el panorama audiovisual cambió por completo . No sólo se transformó el canal de consumo, sino también la duración de los contenidos y, con ella, las estrategias narrativas.

Una de las series que mejor supo aprovechar esta fórmula fue Stranger Things . La ficción no sólo logró mantenerse entre las más vistas durante casi una década, sino que además recibió elogios de la crítica especializada en reiteradas ocasiones. Detrás de ese fenómeno están sus creadores, Matt y Ross Duffer , quienes lograron amasar una gran fortuna gracias al éxito sostenido de su creación.

Matt y Ross Duffer son hermanos gemelos estadounidenses y nacieron el 15 de febrero de 1984. Según declararon en varias entrevistas, siempre estuvieron fascinados por el cine, tanto que comenzaron a filmar películas caseras cuando estaban tan solo en tercer grado de la escuela primaria. Estudiaron cine juntos en Chapman University Dodge College of Film and Media Arts y se titularon en artes cinematográficas.

Tras egresarse, hicieron varios cortometrajes con la intención de ganar experiencia en la industria. El primer proyecto grande fue la película Hidden (2015) en la que participaron como guionistas y directores, se trata de un thriller post-apocalíptico. Más tarde, también escribieron varios episodios de la serie de Fox, Wayward Pines.

Su gran salto tuvo lugar en 2016, cuando alcanzaron la cima con la serie Stranger Things, una producción para Netflix . Con una combinación entre ciencia ficción y terror ambientada en los años 80, se convirtió rápidamente en un fenómeno global y los posicionó como dos de los más importantes talentos de Hollywood.

Patrimonio de los Hermanos Duffer

Según estimaciones de Celebrity Net Worth, Matt Duffer cuenta con un patrimonio aproximado de 40 millones de dólares. Esta cifra se explica principalmente por su rol como creador, guionista, director y productor ejecutivo de Stranger Things, además de los acuerdos millonarios firmados con plataformas de streaming y estudios para el desarrollo de nuevos proyectos audiovisuales.

Por su parte, Ross Duffer posee un patrimonio estimado en 16 millones de dólares, también de acuerdo con Celebrity Net Worth. Aunque ambos hermanos trabajan en conjunto y comparten créditos creativos, las diferencias en las estimaciones responden a la forma en que estas plataformas calculan contratos, regalías y participaciones individuales.

En cualquier caso, el fenómeno global de Stranger Things convirtió a los Duffer en dos de los creadores más rentables de la televisión contemporánea.

Stranger Things

¿Un Spin-off de Stranger Things?

Stranger Things combina drama, aventura y elementos sobrenaturales, apoyándose fuertemente en referencias al cine, la literatura y la cultura pop de los años 80.

Desde sus primeras etapas de desarrollo, la serie estuvo influenciada por teorías conspirativas estadounidenses surgidas durante la Guerra Fría, entre ellas el supuesto Proyecto Montauk, que aportó una base oscura y enigmática a su universo narrativo.

Con el correr de los años, el fenómeno trascendió la pantalla: no sólo acumuló millones de espectadores a nivel global, sino que además dio lugar a obras derivadas y nuevos proyectos, que ampliaron su mitología y consolidaron a la ficción como una de las más influyentes de la era del streaming.

Según los hermanos Duffer, la serie tendrá más de un Spin-off. Por un lado, se está preparando una serie animada, pensada realmente como una historia intermedia dentro de la línea temporal de la serie original; es decir, con los personajes en Hawkins.

Adicionalmente, otro de los Spin-off se piensa como una serie de acción real, con personajes nuevos, sin Hawkins ni el clásico grupo, pero conectado a la esencia de la historia. La idea es expandir el mundo de Stranger Things, sin repetir fórmulas.