"Stranger Things" llegó a su fin pero los fans creen que hoy saldrá un nuevo episodio: de qué se trata

La popular serie de Netflix llegó a su cierre el 31 de diciembre pasado, tras cinco exitosas temporadas. Sin embargo, parte del fandom sostiene que el epílogo incluido en el último episodio no representa el verdadero final de la historia.

Los fanáticos de Stranger Things están divididos por una teoría que sugiere la existencia de un episodio final secreto, programado para estrenarse una semana después del desenlace oficial . A este creciente rumor se ha sumado, de forma sutil, el actor Jamie Campbell Bower , quien interpreta al villano Vecna.

La teoría, bautizada en redes como "Conformity Gate" (El final fabricado), ganó fuerza durante la semana en TikTok, especialmente entre espectadores que quedaron decepcionados con el cierre. Según esta hipótesis, la extensa secuencia final —donde los jóvenes protagonistas retoman sus vidas luego de los eventos sobrenaturales en Hawkins— no sería más que una ilusión fabricada por Vecna.

Durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon , Jamie Campbell Bower pareció zanjar el debate al declarar que el último episodio fue “el final que la serie merece”.

“Incluso como el actor que interpreta a Vecna, se siente correcto” , afirmó, en alusión a la violenta derrota de su personaje en el desenlace. “La serie habla mucho sobre la amistad, el amor, la esperanza y la alegría. Y, por supuesto, quien no representa eso tiene que desaparecer, ¿no?”, concluyó.

Para sustentar la teoría, seguidores atentos han analizado minuciosamente cada detalle del epílogo en busca de posibles pistas, a pesar de que los hermanos Duffer —creadores de la serie— han insistido en que no se filmaron finales alternativos.

Entre los supuestos indicios, los fans destacan desde la ubicación de los extras en la escena de graduación hasta la posición de las manos de personajes en segundo plano, que —según argumentan— imitan los gestos característicos de Henry Creel, el verdadero nombre de Vecna. También señalan aparentes inconsistencias en la continuidad de la utilería en el set como evidencia de que algo no encaja.

Las especulaciones apuntaban a hoy miércoles 7 de enero como la posible fecha de estreno del supuesto episodio oculto, luego de que Netflix compartiera un misterioso mensaje que decía: “Tu futuro está en camino”. Sin embargo, hasta el momento no se ha lanzado ningún nuevo episodio.

¿Qué pasó con Eleven? Las dudas del final de Stranger Things

La mayor controversia en torno al final se ha centrado en el destino de Eleven (Millie Bobby Brown), quien aparentemente muere al destruir el Otro Lado para salvar a la humanidad. Sin embargo, en los últimos minutos de la serie, Mike (Finn Wolfhard) afirma que elige creer que ella sigue con vida. De hecho, la cámara muestra a Eleven en el futuro, viva y en buen estado.

Aun así, no queda claro si realmente sobrevivió. Sobre este punto, Ross Duffer, cocreador de la serie, sostuvo que ella vive en sus corazones, “sea real o no”. No obstante, muchos seguidores —incluida la actriz Sadie Sink— han expresado su creencia de que Eleven está muerta.