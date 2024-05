"Felicidades", la obra en la que nada puede salir mal

“Felicidades” es, a priori, la obra en la que nada puede salir mal, con un argumento que precipita primero la hecatombe y luego la calma. No puede salir mal porque parte de un texto original de un autor local como Mariano Pensotti, sólido dramaturgo y director que viene pisando fuerte (cautivó con “Los años” en el Cervantes y tantas otras en el off como “El pasado es un animal grotesco”). El primer acierto es no haber recurrido a la fórmula de un texto extranjero probado sino la apuesta por el talento local a nivel dramaturgia.