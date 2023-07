Felipe Pettinato irá a juicio oral por abuso sexual

Por su parte, Felipe Pettinato habló de la denuncia en su contra cuando salió y sostuvo: "Me río para no llorar... por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir. Lo que haya para decir lo dirá mi abogado ".

Además consideró que era "un blanco fácil porque el apellido Pettinato lo han manchado ciertas personas". El hijo del conductor de televisión comparó su situación a la de Michael Jackson y argumentó que de la misma manera "mancharon el apellido Jackson" pero el cantante "salió inocente de todos los cargos".

“No me acuerdo mucho, y lo que me acuerde, si me lo preguntan en un juicio, que no va a existir, lo único que les puedo garantizar y jurar por que se muera mi hija Juana Michela, que yo de todo esto soy inocente”, agregó Felipe, a quien había ido a visitar minutos antes de dar la nota con Confrontados, el ciclo de El Nueve.

Pettinato también dijo en diálogo con los medios: “Mirándola así, helado y en shock, le dije: ‘Si yo hice eso, te pido mil disculpas. De corazón. No me consta’. Y eso fue todo. Me dio un abrazo fuerte y me pidió que no se rompa la relación”.

“Yo he compartido la cama con las hermanas de Sofía –dijo, sin que mediara pregunta al respecto–. Una de ellas es modelo. He compartido el mismo colchón, es feminista a muerte, lleva el pañuelo verde orgullosa a todos lados, a todas partes, y es quien más me defiende. Toda la familia me defiende, menos la gente quedó, no sé por qué, afectada”, declaró el joven.