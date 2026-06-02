Llega a Buenos Aires una nueva experiencia inmersiva dedicada a Mafalda

La muestra estará estructurada en 15 salas temáticas que recrearán los personajes, escenarios y reflexiones de la tira publicada por Joaquín Salvador Lavado (Quino) entre 1964 y 1973.

Mafalda saldrá del papel, por primera vez en sus sesenta años de historia, para convertirse en una experiencia inmersiva para toda la familia.

La propuesta, denominada "Mafalda Inmersiva" , abrirá sus puertas en octubre en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires , con una superficie de 1.300 metros cuadrados y un recorrido diseñado para todas las generaciones.

La muestra estará estructurada en 15 salas temáticas que recrearán los personajes, escenarios y reflexiones de la tira publicada por Joaquín Salvador Lavado (Quino) entre 1964 y 1973.

Con una duración aproximada de una hora, el recorrido combinará video mapping de alta resolución, proyecciones de 360 grados con sonido envolvente, pantallas táctiles interactivas, esculturas de los personajes en tamaño real y experiencias de realidad virtual multiusuario.

Uno de los ejes centrales del proyecto fue preservar la identidad original de la obra. Según sus responsables, las animaciones fueron desarrolladas respetando cada dibujo y cada texto de Quino, de modo que las tiras clásicas tengan movimiento sin modificar su identidad visual ni narrativa.

Mafalda-Inmersiva

La experiencia cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores de Quino y fue desarrollada por un equipo internacional con integrantes de Argentina, España e Inglaterra. Su director y productor general, Damián Kirzner, con trayectoria en producciones como Okupas, Fugitivos y Padres e Hijos, describió el proyecto como "un viaje único que conectará a los nativos digitales y a las viejas generaciones con el entrañable mundo de Mafalda".

Tras su estreno en El Recoleta, "Mafalda Inmersiva" iniciará una gira por Europa y América Latina, consolidando la proyección global de un personaje que, más de 60 años después de su creación, continúa encontrando nuevas formas de interpelar al público.