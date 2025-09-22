Auxilio de EEUU: Scott Bessent aseguró que la Casa Blanca no impondrá ninguna nueva exigencia a la Argentina







Sin embargo, aclaró que no se implementará ninguna medida concreta hasta después de la reunión que mantendrán Trump y Milei en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Bessent sostuvo esta mañana que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" para Argentina.

Tras el anuncio de que el gobierno de Donald Trump auxiliará económicamente a Argentina, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, aseguró que Estados Unidos está dispuesto a implementar medidas de apoyo "grandes y contundentes" para ayudar a estabilizar la economía argentina. Además, descartó que la Casa Blanca imponga nuevas condiciones o exigencias al país.

En declaraciones a la prensa norteamericana, Bessent señaló que "todas las opciones para la estabilización siguen sobre la mesa", aunque aclaró que no se implementará ninguna medida concreta hasta después de la reunión que mantendrán Trump y Javier Milei, programada para este martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En esta línea, el funcionario estadounidense aseguró que no veía un riesgo de contagio financiero derivado de la volatilidad cambiaria que actualmente experimenta Argentina, y añadió que Washington estaba satisfecho con la aplicación de reformas económicas por parte del país sudamericano.

Embed Argentina is a systemically important U.S. ally in Latin America, and the @USTreasury stands ready to do what is needed within its mandate to support Argentina.



All options for stabilization are on the table. 1/4 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 22, 2025

"Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" En una seguidilla de posteos en X, Bessent aseguró esta mañana que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" y que el Tesoro de Estados Unidos "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina".

También dijo que estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. "Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande", aseguró. Asimismo, agregó: "Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Javier Milei a la disciplina fiscal y a las reformas que promueven el crecimiento son necesarios para romper la larga historia de declive de Argentina. Mis comentarios de abril dejan claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con el presidente Milei".