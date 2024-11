Festival de Fado: cantar la tristeza pero también la fiesta

El festival que tuvo lugar ante más de 2000 personas en el Palacio Libertad (ex CCK) buscó promover el Fado y la cultura portuguesa en el mundo. Actuaron los fadistas António Zambujo (multipremiado y conocido por cantar un tema de Jorge Drexler con Mon Laferte) y Raquel Tavares, quien grabó junto a Roberto Carlos.

El festival que tuvo lugar ante más de 2000 personas en el Palacio Libertad (ex CCK) buscó promover el Fado y la cultura portuguesa en el mundo. Actuaron los fadistas António Zambujo (multipremiado y conocido por cantar un tema de Jorge Drexler con Mon Laferte ) y Raquel Tavares, quien grabó junto a Roberto Carlos , acompañados de importantes músicos como Bernardo Couto en guitarra, Joao Salcedo en piano y Francisco Brito en contrabajo. Conversamos con Tavares.

Raquel Tavares: Los portugueses somos un pueblo de emociones fuertes, cuando estamos tristes estamos muy tristes, cuando estamos contentos es muy contentos y alegres, entonces creo que nuestra música nos refleja bien. Cantar fado es cantar la vida, las emociones, es una música nostálgica, melancólica, nos gusta cantar la tristeza, el desamor, pero también cantamos la fiesta, cuando estamos todos juntos en la mesa comiendo pero por eso fado no es solo triste sino que canta la vida.

P.: ¿Cuál es la conexión entre el fado y la libertad?

R.T.: Es la misma conexión necesaria en todos los estilos musicales. No sería la cantante que soy hoy ni cantaría la poesía que canto ni me pondría los trajes que uso si no hubiera existido la revolución de los claveles. Por eso creo que es algo que tiene que estar, la libertad artística, de la creatividad, de la composición. Los artistas tenemos que ser libres.

P.: ¿Por qué cantas fado?

R.T.: Es la pregunta del millón, no sé, es algo que me sucedió. Yo nací fadista, no lo decidí, pero hay otras formas de ser fadista sin que sea cantando, por ejemplo escuchando.

P.: Decís que te gusta cantar sobre la tristeza, me recuerda a la necesidad de que haya tristeza para poder entender la alegría.

R.T.: Me gusta cantar la tristeza, momentos difíciles, es más profundo, pero también la fiesta. Y sí, podemos dar importancia a las cosas buenas de la vida cuando pasamos por momentos malos, cuando identificamos el momento bueno y el malo. Siempre intento cantar un poco de todo, mostrar que fado es un espectáculo dinámico y canto todas las emociones.

P.: ¿Cómo es el público de Buenos Aires?

R.T.: Es increíble, estuve dos veces ahí y tengo memoria de un pueblo que me escuchó con el corazón, es un pueblo muy emocional y sin comprender totalmente la poesía comprendió mi emoción.

P.: ¿Qué lugar ocupa el fado en la música del mundo?

R.T.: El fado es considerado patrimonio de la humanidad y eso dice mucho. Es de un pueblo, centenario, es una música mayor, fuerte, rica, en todos sus niveles, musical, poético, interpretativo y se siente en constante evolución. Tenemos fado tradicional pero también tenemos contemporáneo con juventud cantando, tocando guitarra portuguesa, por eso es digna de ser conocida por todo el mundo.