Festival de Venecia: Jim Jarmusch se llevó el León de Oro y una película sobre Gaza el Gran Premio del Jurado







El reconocido director estadounidense recibió este sábado el máximo galardón del festival por su película Father Mother Sister Brother. Por su parte, The Voice of Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania, sobre la guerra en Gaza, se consolidó como una de las películas más destacadas de la edición.

El director estadounidense Jim Jarmusch recibió el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2025 por su película Father Mother Sister Brother, sorprendiendo a la crítica y al público con su estilo único.

El Festival Internacional de Cine de Venecia, uno de los eventos cinematográficos más antiguos y prestigiosos del mundo, reconoce anualmente a los mejores largometrajes, directores, actores y guionistas. Los premios otorgados, como el León de Oro y la Copa Volpi, representan un aval de calidad y un impulso a la proyección internacional de los filmes y de los artistas premiados.

La ceremonia de cierre de este año destacó tanto a cineastas consagrados como a nuevas promesas que reflejan la diversidad y la innovación en la cinematografía contemporánea.

Festival de Venecia: todos los ganadores En la Selección Oficial, Jim Jarmusch se llevó el León de Oro a la mejor película, mientras que Kaouther Ben Hania obtuvo el León de Plata, Gran Premio del Jurado. La mejor dirección fue para Benny Safdie, por The Smashing Machine. La Copa Volpi a la mejor actriz correspondió a Xin Zhilei, por The Sun Rises for Us All, y la Copa Volpi al mejor actor fue para Toni Servillo, por La Grazia. En guion, Valérie Donzelli y Gilles Marchand se impusieron con À pied d’oeuvre, mientras que el Premio Especial del Jurado fue para Sotto le Nuvole, de Gianfranco Rosi. El Premio Marcello Mastroianni al actor emergente distinguió a Luna Wedler, por Silento Friend.

gaza The Voice of Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania, sobre la guerra en Gaza, se llevó el Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2025.

En la Sección Horizontes, la mejor película fue En el camino, de David Pablos, mientras que la mejor dirección recayó en Anuparna Roy, por Songs of Forgotten Trees. El Premio Especial del Jurado fue para Lost Land, de Akio Fujimoto, mientras que Benedetta Porcaroli se llevó el premio a mejor actriz por Il rapimento di Arabella, y Giacomo Covi fue reconocido como mejor actor por Un anno di scuola. El mejor guion se lo adjudicó Ana Cristina Barragán, por Hiedra, y el mejor cortometraje fue Utan Kelly, de Lovisa Sirén.

En Venecia Spotlight, el Premio del Público se entregó a Calle Málaga, de Maryam Touzani, mientras que el León del Futuro – Premio Venezia Opera Prima distinguió a Short Summer, de Nastia Korkia. sadfdie Benny Safdie se llevó el premio a la mejor dirección en la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia 2025 por su película The Smashing Machine, reconocida por su estilo audaz y narrativo. Por su parte, la sección Venecia Clásicos premió al mejor documental sobre cine con Mata-Hari, de Joe Beshenkovsky y James A. Smith, y la mejor restauración recayó en Bashu, the Little Stranger, de Bahram Beyzaie. Finalmente, en Venecia Inmersiva, el Gran Premio fue para The Clouds Are Two Thousands Meters Up, de Singing Chen, el Premio Especial del Jurado para Less Than 5 of Safron, de Négar Motevalymeidanshah, y el premio a la dirección para Kate Voet y Victor Maes, por A Long Goodbye. El Festival Internacional de Cine de Venecia reafirma así su relevancia como una de las citas más importantes del cine mundial, consolidando a los premiados y otorgando visibilidad global a las producciones seleccionadas, en un evento que combina prestigio, historia y descubrimiento de nuevos talentos.

