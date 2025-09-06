La imperdible película de Netflix que lidera el ranking: jubilados que resuelven crímenes como pasatiempo







Netflix sorprende con una comedia de misterio donde un grupo de jubilados convierte los crímenes en diversión.

El club del crimen de los jueves conquistó a la audiencia con humor y misterio, convirtiéndose en la opción ideal

Maratonear series y películas en Netflix se convierte en un plan recurrente. Este mes, una producción británica logró escalar al primer lugar del ranking mundial y atrajo a millones de espectadores. La propuesta combina humor, misterio y un elenco de lujo.

La novedad es "El club del crimen de los jueves", un film que llegó a la plataforma en agosto y ya se transformó en furor. Su mezcla de intriga y comedia ligera ofrece un respiro distinto a quienes buscan entretenimiento atrapante sin caer en historias demasiado densas.

club-del-crimen Netflix lidera con una historia británica donde jubilados curiosos transforman enigmas en pura intriga.

De qué trata El club del crimen de los jueves, la película más vista de Netflix La trama gira en torno a un grupo de amigos jubilados que se reúnen cada semana en un tranquilo pueblo inglés para analizar casos policiales no resueltos. Lo que arranca como una distracción inocente pronto toma un giro inesperado: un asesinato real los pone en el centro de una investigación peligrosa.

A partir de allí, la película alterna momentos de humor y suspenso. Los protagonistas deben usar ingenio, experiencia y astucia para seguir pistas, sortear secretos ocultos y llegar a la verdad. El público se engancha con la frescura del relato y con el contraste entre la vida apacible de los jubilados y la tensión de los crímenes.

La dirección de Chris Columbus aporta dinamismo y un ritmo ágil que sostiene la atención de principio a fin. Además, la adaptación de la novela de Richard Osman conserva el espíritu original de la obra literaria y lo lleva con éxito a la pantalla. Netflix: tráiler de El club del crimen de los jueves Embed - El club del crimen de los jueves | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de El club del crimen de los jueves Helen Mirren como Elizabeth

Pierce Brosnan como Ron

Ben Kingsley como Ibrahim

Celia Imrie como Joyce

Naomi Ackie como Donna De Freitas

Daniel Mays como Chris Hudson

Henry Lloyd-Hughes como Bogdan

Tom Ellis como Jason

Jonathan Pryce como Stephen

Paul Freeman como John

Geoff Bell como Tony Curran

Richard E. Grant como Bobby Tanner

Ingrid Oliver como Joanna

