Robert Downey Jr. estaba en la ruina y salvó su fortuna gracias a Marvel: los insólitos hechos que lo llevaron a perder todo

La historia de este actor es una clara muestra de la perseverancia y de que es posible comenzar de nuevo tras una época de vida oscura.

Robert Downey Jr. es una clara muestra de la superación personal. A pesar de que actualmente es uno de los actores más queridos en Hollywood y en el cine gracias a su papel como Tony Stark , el actor atravesó momentos muy difíciles durante su trayectoria antes de convertirse en el ícono que es hoy.

El actor estadounidense también es productor y cantante. Gracias a Marvel Studios y a su perseverancia, hoy en día es uno de los actores mejor pagados en el cine , ya que ganó millones de dólares por interpretar al Hombre de Hierro.

Durante principios de los 80’s, Downey decidió abandonar la preparatoria y mudarse a Nueva York para poder dedicarse de lleno a la actuación. Así fue como comenzó a obtener papeles menores en teatro hasta que fue contratado para trabajar en el programa “Saturday Night Live” . Sin embargo, no permaneció por mucho tiempo porque el programa registró los niveles más bajos de audiencia en esa época y Downey fue catalogado como uno de los peores actores del show según la revista Rolling Stone.

Sin embargo, eso no impidió que el actor comenzara a aparecer en varios proyectos de cine, como “Weird Scene” , “Less Than Zero” y “Chaplin” , en la que interpretó al legendario comediante y con la que obtuvo su primera nominación a un Oscar . Sin embargo, todo lo que sube, tiene que bajar.

Sus problemas con la policía y las drogas

Robert Downey Jr..jpg Robert Downey Jr.

A mediados de los 90’s, la carrera de Downey se desplomó debido a que comenzó a tener graves problemas con las drogas. Esto lo llevó a que entre 1996 y 2001 fuera arrestado en reiteradas ocasiones por posesión de cocaína, heroína y marihuana. A pesar de los esfuerzos para rehabilitarse, el actor cayó varias veces, lo que parecía anunciar el fin de su carrera.

Cuando obtuvo un papel en la serie "Ally McBeal", el actor ganó un Globo de Oro. Sin embargo, este triunfo se vio opacado porque en 2001 fue arrestado bajo sospecha de consumo de sustancias controladas. Aunque se detectó cocaína en su organismo, obtuvo libertad condicional pero fue despedido inmediatamente del proyecto.

El resurgimiento de Robert Downey Jr

Robert Downey Jr. 2.jpg

Cuando el actor finalmente superó su problema con las drogas, regresar a la actuación fue difícil, ya que las compañías de seguros que se contactaba con las productoras habían puesto un precio muy elevado por el actor. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 2007, cuando fue elegido para interpretar a “Iron Man”, papel que cambiaría su vida para siempre.

Los ejecutivos de Marvel admitieron que esto fue un experimento que podía salir mal, pero afortunadamente sucedió todo lo contrario. Gracias a Downey, se abrieron las puertas a toda la franquicia de la compañía. Desde entonces, participó en una gran cantidad de proyectos y obtuvo su primer Oscar por su participación en “Oppenheimer”.

Patrimonio de Robert Downey Jr. hoy

Gracias a su gran trayectoria en el cine, hoy en día Robert Downey Jr disfruta de un patrimonio neto de 300 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. Sin embargo, otros medios especulan que la fortuna asciende hasta los 500 millones.

Por otro lado, con su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel, se espera que el actor obtenga otros 100 millones gracias a su papel como Dr. Doom.