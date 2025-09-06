Disponible en Prime Video: Liam Neeson te atrapará en un peligroso e inesperado viaje en tren







Nada es lo que parece en esta película que, muy de a poco, se va volviendo más explosiva y llena de sorpresas.

La película de acción de Liam Neeson está en Prime Video.

Cuando vemos a Liam Neeson sabemos que la película va a tener acción, y cuando está en Prime Video esperamos que sea buena. Esto que sabemos es suficiente para decidirnos a ver "El pasajero". Esta producción de 2018 está en la plataforma prácticamente desde su estreno y permaneció en el catálogo hasta hoy.

Esta apasionante película transcurre en un tren y presenta una idea original e inesperada. Lo que parece algo rutinario se va volviendo cada vez más peligroso y genera una tensión que mantiene al espectador al borde del asiento hasta el final de la historia. Además, un gran elenco hace a esta producción imperdible.

De qué trata El Pasajero, la joya oculta de Prime Video Michael MacCauley, un irlandés-americano, vendedor de seguros y ex-policía, hombre de familia con un hijo adolescente, realiza todos los días el mismo trayecto en tren de ida y vuelta. Lleva 10 años haciéndolo sin pasar mayores sobresaltos, relacionándose normalmente con las mismas personas de siempre.

Pero todo cambia cuando alguien desconocido se sienta a su lado, comienza a conversar con él y preguntarle sobre su vida. Lo que parece un simple acercamiento de una extraña, termina siendo un encargo con una recompensa de 100.000 dólares que se va poniendo cada vez más peligroso y difícil. Deberá encontrar al intruso para poder bajarse y a medida que investigue su vida correrá cada vez más peligro.

Prime Video: tráiler de El Pasajero Embed - El pasajero (The commuter) - Trailer espanol (HD) Prime Video: elenco de El Pasajero Liam Neeson (Michael MacCauley)

Vera Farmigga (Joana)

Patrick Wilson (Alex Murphy)

Sam Neill (Jeanie)

Elizabeth McGovern (Karen MacCauley)

Florence Pugh (Gwen)