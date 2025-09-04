La nueva película de Will Smith para Netflix encontró al reemplazo de Michael Bay en la dirección







Smith se reunirá con su productor de "Bad Boys", Jerry Bruckheimer, quien se une al proyecto.

Will Smith encontró director para su película.

Una de las vacantes de dirección más solicitadas de los últimos tiempos parece haber encontrado al director ideal, ya que John Swab (King Ivory) ha sido elegido para dirigir el thriller de Netflix Fast and Loose, protagonizado por Will Smith. Según informa el portal Deadline Smith se reunirá con su productor de Bad Boys, Jerry Bruckheimer, quien se une al proyecto.

Michael Bay abandonó el proyecto debido a diferencias creativas, lo que convirtió la cinta en una prioridad absoluta para Netflix. Dada la apretada agenda de Smith, el estudio tuvo que ceñirse al cronograma de producción y se reunió con varios candidatos antes de elegir a Swab, quien dejó atónitos no solo a los ejecutivos del estudio, sino también a la estrella de la película.

De qué trata Fast and Loose La película trata sobre un hombre que despierta en Tijuana sin recuerdos. Mientras reconstruye su pasado, descubre que ha vivido dos vidas: una como jefe criminal y otra como agente encubierto de la CIA. El guion fue escrito por Jon Hoeber, Erich Hoeber, Eric Pearson y Dave Callaham.

Bruckheimer y Chad Oman producen para Bruckheimer Films, con Will Smith para Westbrook Studios y David Leitch y Kelly McCormick para 87North. Adam Fishbach también produce. Kosaku Yada y James Lassiter serán productores ejecutivos para Westbrook Studios, al igual que Robert Simonds y Noah Fogelson para STXfilms. Jeff Waxman y Jen Madeloff también serán productores ejecutivos.

King Ivory de Swab se estrenó con gran éxito de crítica en el 81.º Festival Internacional de Cine de Venecia, y su próximo estreno en cines será en noviembre. Otros trabajos de Swab incluyen el clásico de culto de terror Candy Land y el thriller policial Ida Red, que se estrenaron en el 74.º y 73.º Festival de Cine de Locarno, respectivamente.